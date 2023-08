Le mois le plus propice aux observations du ciel est probablement août. Avec les vacances et les températures estivales, c’est le moment idéal pour découvrir les phénomènes célestes visibles à l’œil nu.

On peut observer le ciel toute l’année. Mais août est souvent le moment parfait : en plus de ses températures plus agréables en soirée, ce mois de l’été est souvent fourni en phénomènes astronomiques visibles à l’œil nu, même sans télescope. Les Nuits des Étoiles, traditionnellement organisées en août, contribuent également à faire découvrir gratuitement l’astronomie au plus grand nombre en cette période de l’année.

Voici les dates à noter pour faire de l’astronomie en août 2023. Pas besoin d’équipement spécifique : les yeux suffisent — saviez-vous également qu’on peut utiliser ses mains pour faire de l’astronomie ?

Les phases de la Lune

On commence par l’astre le plus brillant du ciel nocturne, la Lune. Il est facile d’observer ses phases tout au long du mois. Elles correspondent au passage du jour et de la nuit sur l’astre, qui nous présente toujours la même face.

Le mois commence avec une pleine Lune le mardi 1er août . La Lune est alors à l’opposé du Soleil, sa face visible depuis la Terre éclairée en entier.

. La Lune est alors à l’opposé du Soleil, sa face visible depuis la Terre éclairée en entier. Le mardi 8 août , c’est la phase du dernier quartier. Plus simplement, retenez que l’on observe une demi-Lune (éclairée sur sa partie ouest).

, c’est la phase du dernier quartier. Plus simplement, retenez que l’on observe une demi-Lune (éclairée sur sa partie ouest). Le mercredi 16 août correspond à la nouvelle Lune, lorsque l’astre n’est pas visible dans le ciel — la Lune étant en conjonction avec le Soleil.

correspond à la nouvelle Lune, lorsque l’astre n’est pas visible dans le ciel — la Lune étant en conjonction avec le Soleil. Puis, le jeudi 24 août , c’est la phase du premier quartier. Cette fois, la demi-Lune est visible sur la partie ouest de l’astre.

, c’est la phase du premier quartier. Cette fois, la demi-Lune est visible sur la partie ouest de l’astre. Enfin, la pleine Lune est de retour le jeudi 31 août.

Les planètes visibles à l’œil nu

Une paire d’yeux suffit pour contempler plusieurs planètes du système solaire. Il suffit de savoir dans quelle constellation les chercher. Voici où les trouver en août 2023, semaine après semaine.

Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Du 1er au 6 21h30 – 21h40

Lion invisible 21h30 – 22h10

Lion 1h20 – 6h20

Bélier 23h10 – 6h20

Verseau Du 7 au 13 21h20 – 21h30

Lion invisible 21h20 – 21h50

Lion 0h50 – 6h30

Bélier 22h40 – 6h30

Verseau Du 14 au 20 invisible invisible 21h10 – 21h30

Lion 0h30 – 6h40

Bélier 22h10 – 6h40

Verseau Du 21 au 27 invisible 6h30 – 6h50

Cancer 21h – 21h10

Vierge 0h – 6h50

Bélier 21h40 – 6h40

Verseau Du 28 au 31 invisible 5h50 – 7h

Cancer 20h40 – 20h50

Vierge 23h30 – 7h

Bélier 21h10 – 6h10

Verseau

Les autres phénomènes astronomiques

D’autres phénomènes remarquables sont attendus ce mois-ci.

Le jeudi 3 août 2023 , la Lune gibbeuse croise Saturne.

, la Lune gibbeuse croise Saturne. Puis, le mardi 8 août , c’est Jupiter qui reçoit la visite de la Lune en fin de nuit.

, c’est Jupiter qui reçoit la visite de la Lune en fin de nuit. Du vendredi 11 au dimanche 13 août , ce sont les Nuits des étoiles, organisées par l’Association Française d’astronomie (AFA). Des événements sont organisés un peu partout en France pour découvrir le ciel avec des astronomes.

, ce sont les Nuits des étoiles, organisées par l’Association Française d’astronomie (AFA). Des événements sont organisés un peu partout en France pour découvrir le ciel avec des astronomes. Le dimanche 13 août correspond au maximum d’activité des Perséides, la célèbre pluie d’étoiles filantes.

correspond au maximum d’activité des Perséides, la célèbre pluie d’étoiles filantes. Le soir du samedi 19 août , observez la lumière cendrée — le « clair de Terre » — en soirée.

, observez la lumière cendrée — le « clair de Terre » — en soirée. Le mois se termine avec l’opposition de Saturne le dimanche 27 août, un spectacle à voir absolument.

Vous savez dorénavant quand et où regarder de beaux événements astronomiques en août 2023. Bonnes observations estivales !

