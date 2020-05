La Nasa invite le public le 30 mai 2020 à 21h22, heure de Paris, pour suivre en direct le lancement du tout premier vol habité de SpaceX vers l'ISS avec une capsule Crew Dragon et une fusée Falcon 9.

Plusieurs canaux sont à disposition pour voir l’évènement en direct. Vous pouvez suivre le lancement depuis le site de SpaceX ou bien en vous connectant au flux de l’agence spatiale américaine — la Nasa organise une couverture spéciale, puisque deux de ses astronautes se trouveront à bord de la capsule Crew Dragon, en haut de la fusée Falcon 9. Vous pouvez lancer les vidéos sans quitter cet article, grâce aux vidéos embarquées.

Ces deux émissions seront animées en anglais. Si vous ne vous sentez pas de suivre le tir dans la langue de Shakespeare, sachez qu’un direct sera proposé aussi en France — ce qui témoigne au passage de l’importance toute particulière que revêt cette mission.

Le live est organisé par chaîne YouTube Stardust, en compagnie d’un autre vidéaste, Hugo Lisoir. Il débutera à 18h, mais les invités arriveront un heure plus tard. Les deux animateurs seront accompagnés de Marie-Ange Sanguy, la rédactrice en chef d’Espace & Exploration, et de Julia Bergeron, du site anglophone NASA Spaceflight, qui se trouvera en duplex en Floride. Le détail de la soirée est donné sur la page de la vidéo.

Après une première tentative manquée le 27 mai, la Nasa et SpaceX se sont rabattus sur le 30 mai 2020. Localement, il sera 15h22 lors du décollage. En métropole, il sera 21h22. De quoi occuper votre samedi soir pour voir au moins le décollage, le retour du premier étage de la fusée de SpaceX au-dessus de l’océan Atlantique et les premières étapes du vol de la capsule, qui mettra 19 heures à rallier l’ISS.

Il existe une dernière fenêtre de repli, si jamais la météo est trop défavorable : celle-ci est disponible le dimanche 31 mai 2020.

Selon un bilan météo établi le 29 mai par l’armée américaine, le temps en Floride ne sera pas terrible ce week-end. Des précipitations sont attendues, ainsi que des nuages jugés problématiques, comme des cumulonimbus. L’estimation est pour l’instant défavorable à 50 %. Pour ne rien arranger, la saison 2020 des tempêtes tropicales et des cyclones est en cours et elle s’annonce plus intense que d’ordinaire.

D’autres points météo d’ici le lancement seront attendus pour affiner les prévisions.

The countdown to #LaunchAmerica continues ! ⏰ On Saturday, May 30, @NASA's @SpaceX Crew Dragon launches to the @Space_Station, marking the first time we’ve launched American astronauts from U.S. soil since 2011.

Weather is currently 40 % "go" for launch. https://t.co/7iCh0hLNQc pic.twitter.com/iLt5gqHJS8

— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) May 28, 2020