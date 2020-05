Le soir du mercredi 27 mai 2020, SpaceX lance son tout premier vol habité vers l'ISS. La capsule Crew Dragon sera visible à l'œil nu, si le ciel est dégagé. Voici quand et comment l'observer.

Le tout premier vol habité de SpaceX avec une capsule Crew Dragon est imminent. L’envol est prévu pour ce mercredi 27 mai 2020, à 22h33 (heure française). À cet instant-là, une fusée Falcon 9 décollera du centre spatial Kennedy, en Floride, emportant à son bord deux astronautes, Douglas Hurley et Bob Behnken, en direction de la Station spatiale internationale (ISS).

Sera-t-il possible d’observer à l’œil nu la capsule Crew Dragon dans le ciel après son décollage ce soir ? La réponse est oui. Comme le fait observer le médiateur scientifique Pierre Henriquet sur Twitter, ce sont les observateurs et observatrices situés dans le nord de la France qui devraient le plus profiter du spectacle.

Comment trouver le Crew Dragon dans le ciel ?

Pour savoir où la capsule doit passer dans le ciel, en fonction de la zone depuis laquelle on observe, il est possible d’utiliser le site Heavens-Above. Une fois sur le site, il est important d’indiquer sa localisation : pour cela, il faut se rendre dans l’encadré en haut à droite de la page, puis sélectionner une localisation à l’aide de la carte qui s’affiche. Revenez ensuite sur la page du site dédiée aux passages visibles du Crew Dragon. Il faut encore cliquer sur la date du 27 mai pour obtenir la carte du ciel et d’autres informations sur le passage. Pour Paris, on voit ainsi que la capsule va traverser le ciel entre 22h52 et 22h57, de l’ouest nord-ouest vers l’est sud-est.

Plusieurs cartes de la trajectoire du Crew Dragon dans le ciel ont été publiées par le scientifique néerlandais Marco Langbroek. L’archéologue et astronome amateur a partagé via Twitter une série de cartes, pour plusieurs villes européennes. On y trouve les villes de Paris, de Strasbourg, ainsi que de Lyon, Marseille et Reims. Les horaires mentionnés sont exprimés en heure d’été d’Europe centrale, qui correspond bien à l’heure française.

À quoi ressemble la trajectoire projetée au sol ?

Une autre carte du passage de la capsule a été mise en ligne par Marco Langbroek sur Twitter. Cette fois-ci, il s’agit d’un aperçu de la trajectoire estimée de la caspsule projetée au sol, au-dessus de l’Europe. Les horaires sont exprimés en temps universel coordonné. Il faut donc rajouter 2h pour obtenir les horaires en France.

Enfin, le site Heavens-Above a lui aussi diffusé une carte de la trajectoire de la capsule au sol. Elle apporte une indication supplémentaire : la zone plus claire encerclée de rouge représente les endroits où le Crew Dragon doit se trouver au moins à 10° au-dessus de l’horizon (l’étendue de ce cercle dépend de l’altitude de la capsule), c’est-à-dire suffisamment haut pour espérer être vu.

Pour SpaceX, le vol prévu ce soir s’annonce décisif. Après 10 années de préparation aux vols habités, la réussite de cette mission est importante à plusieurs égards. SpaceX a l’occasion de démontrer sa capacité à transporter des équipages dans l’espace. Si le vol est un succès, il permettra aux États-Unis de retrouver un accès autonome à la Station spatiale internationale (depuis 2003, le pays s’en remet à la Russie et son vaisseau Soyouz).

Crédit photo de la une : Flickr/CC/NASA HQ PHOTO (photo recadrée)