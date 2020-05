La fusée Falcon 9 a décollé avec succès de Floride. Direction la Station spatiale internationale pour les astronautes Robert Behnken et Douglas Hurley, à bord de la capsule Crew Dragon.

Décollage réussi pour la fusée Falcon 9. Samedi 30 mai, à 21h20 heure française, elle s’est élancée sans difficulté depuis son aire de lancement au centre spatial Kennedy, en Floride. Prochain arrêt : la Station spatiale internationale. Le lanceur a en effet propulsé la capsule Crew Dragon, qui accueille deux astronautes américains : Robert Behnken et Douglas Hurley. Ils rejoindront l’ISS d’ici 19 heures.

Initialement, la mission Launch America, l’autre nom de la mission Crew Dragon Demo-2 devait survenir le 27 mai. Hélas, des conditions météorologiques trop mauvaises sur place ont conduit l’agence spatiale américaine à retarder le vol pour bénéficier d’une fenêtre de tir plus propice. Une solution de repli était aussi disponible dimanche soir — elle ne sera en fin de compte pas nécessaire.

De son côté, le premier étage de la fusée Falcon 9 a correctement regagné la terre ferme, ou plus exactement le bateau envoyé aux larges des côtes de Floride pour que le lanceur puisse être récupéré et resservir ultérieurement. Un succès évidemment éclipsé par la nature de la mission, mais qui est à souligner après quelques ratés de SpaceX en début d’année.

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship ! pic.twitter.com/96Nd3vsrT2

— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020