Douglas Hurley et Bob Behnken vont partir dans l'espace ce 27 mai 2020. À bord d'une capsule Crew Dragon de SpaceX, les deux astronautes vont être envoyés vers la Station spatiale internationale. Que sait-on de leur expérience de vol ?

Tous les voyants (sauf la météo) sont désormais au vert pour le vol habité de SpaceX ce 27 mai 2020. Ce jour-là, SpaceX lancera une fusée Falcon 9, transportant une capsule Crew Dragon avec deux astronautes à bord. Pour la première fois, SpaceX enverra un équipage dans l’espace en direction de la Station spatiale internationale (ISS).

Deux astronautes feront partie de cette mission. Qui sont Douglas Hurley et Bob Behnken, les deux membres de l’équipage actuellement confinés en attendant le vol ? Ils ont des points communs. Tous deux sont habitués aux voyages spatiaux. Ils sont d’anciens pilotes militaires qui ont décroché le grade de lieutenant-colonel au cours de leur carrière.

À lire : Quels sont les différents types de confinement que connaissent les astronautes ?

Qui est Bob Behnken ?

Robert Louis Behnkeen, dit Bob Behnken, est âgé de 49 ans. Il a été choisi comme astronaute par la Nasa en 2000. L’astronaute a aujourd’hui deux vols à son actif. Il a participé à la mission STS-123 en mars 2008 et à la mission SRS-130 en février 2010. Les deux vols se sont passés à bord de la navette spatiale américaine Endeavour, en direction de l’ISS. Bob Behnken participait à chaque fois en tant que spécialiste de mission. Au total, l’astronaute a déjà passé plus de 708 heures dans l’espace et plus de 37 heures en sortie dans l’espace (6 sorties).

Diplômé de génie mécanique et de physique, Bob Behnken est devenu lieutenant-colonel dans l’US Air Force en 1993. Au cours de sa carrière, il a volé plus de 1 500 heures, à bord de 25 appareils différents. Au sein de la Nasa, il a occupé le poste de chef du Bureau des astronautes entre 2012 et 2015 (il s’agit de la position la plus élevée dans le Corps des astronautes de la Nasa, l’astronaute en chef étant le principal conseiller de l’Administrateur de la Nasa pour les opérations des astronautes).

En 2015, Bob Behnken a été choisi pour faire partie des tests de vaisseaux privés. Il a rejoint le groupe des astronautes qui devaient piloter les vols d’essai de SpaceX (ou de Boeing). Il a été sélectionné pour réaliser le vol de démonstration du Crew Dragon, rejoignant ainsi le premier équipage à voler à bord de ce véhicule vers l’ISS.

Qui est Doug Hurley ?

Douglas G. Hurley, ou Doug Hurley, est âgé de 53 ans. Lui aussi a été sélectionné par la Nasa en 2000 pour devenir astronaute. Doug Hurley compte également deux vols à son actif. Il a pris part, en tant que pilote, à la mission STS-127 en juin 2009, à bord de la navette Endeavour, et à la mission STS-135, à bord de la navette Atlantis, toutes deux à destination de l’ISS. Doug Hurley a passé plus de 5 500 heures en vol, dans plus de 25 appareils différents.

Après un diplôme en génie civil, Doug Hurley est devenu lieutenant-colonel dans le Corps des Marines des États-Unis en 1988. Parmi les appareils qu’il a piloté, on trouve des F/A-18, des avions de combat multirôles (prévus pour réaliser différents types de missions). Au total, il a passé 24 ans dans le Corps des Marines. Lorsqu’il a pris sa retraite, il avait commencé sa carrière à la Nasa depuis 12 ans. Au sein de la Nasa, Doug Hurley a occupé plusieurs rôles : après le vol STS-135, il est devenu directeur adjoint du Commercial Crew Program au sein du Flight Operations Directorate (FOD), chargé de former les astronautes pour les missions de vols spatiaux habités de la Nasa.

Comme Bob Behnken, Doug Hurley a été choisi en 2015 pour tester les vaisseaux privés de SpaceX et Boeing. Il a ensuite été sélectionné pour réaliser le vol historique qui doit avoir lieu ce mercredi.

Crédit photo de la une : Flickr/CC/Nasa Kennedy (photo recadrée)