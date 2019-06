Jupiter sera à l'opposition le 10 juin 2019. Elle sera à l'exact opposé du Soleil dans le ciel. Ce sera l'occasion parfaite pour observer les lunes de la planète, avec une simple paire de jumelles.

C’est l’un des événements astronomiques que vous pourrez voir ce mois-ci. Le soir du 10 juin 2019, Jupiter sera à l’opposition. Après s’être approchée de la Lune en mai, cette imposante planète du système solaire est encore impliquée dans un ballet céleste. Cette fois-ci, il se déroulera avec le Soleil.

L’occasion est idéale pour tenter de voir les 4 lunes galiléennes tourner autour de l’impétueuse Jupiter : Io, Europe, Ganymède et Callisto (découvertes par Galilée en 1610). « Une paire de jumelles suffit, nous explique Florent Deleflie, astronome à l’Observatoire de Paris. Il faut chercher 4 points le long de l’équateur de Jupiter. » Si vous avez un instrument plus précis, comme une lunette astronomique, vous pouvez essayer de voir les bandes équatoriales de la planète (formées par les nuages alignés parallèlement à son équateur).

Jupiter à l’opposition : qu’est-ce que ça signifie ?

Quand peut-on dire qu’une planète est à l’opposition ? On utilise ce terme lorsque 2 astres se trouvent à l’opposé l’un de l’autre dans le ciel, vu d’un troisième (ici, la Terre). « Le Soleil, la Terre et Jupiter sont alignés dans cet ordre, poursuit l’astronome. On peut aussi dire que le Soleil est diamétralement opposé à Jupiter par rapport à la Terre. » Quand le Soleil se couche, Jupiter se lève, et inversement.

Lors de cette opposition, la distance entre la Terre et Jupiter sera également minimale. « Le diamètre apparent de Jupiter est plus grand que sa valeur moyenne », note Florent Deleflie. L’astre sera un peu plus brillant que d’habitude, car sa lumière sera réfléchie en direction de la Terre. Le 10 juin, l’alignement sera parfait. Mais il est bien sûr possible d’observer l’opposition dans les jours suivants. « La situation ne changera pas radicalement », confirme l’astronome.

Le phénomène de l’opposition se produit tous les ans, mais pas forcément à la même période. « Cela dépend de la révolution synodique, le temps mis par une planète pour revenir à la même place dans le ciel par rapport au Soleil », indique l’astronome. Le mouvement de la Terre est lui aussi à prendre en considération.

Regardez aussi les anneaux de Saturne

Pour profiter du spectacle à la tombée de la nuit (le Soleil se couchera à 21h53), vous pouvez regarder en direction du sud est. C’est là que Jupiter se lèvera. Elle ne sera pas très haut sur l’horizon, ce qui nécessitera de l’observer avec une vue dégagée. Jupiter va se trouver à proximité d’Antarès, une étoile de la constellation du Scorpion. « Dans cette situation, c’est plutôt Jupiter qui sert de repère pour trouver les constellations », note Florent Deleflie.

Saturne ne sera pas très loin de Jupiter, « à environ deux lunes de distance », ajoute le spécialiste. Ne reposez pas votre paire de jumelles après l’observation de Jupiter : elle peut servir à admirer les anneaux de Saturne.

Comme d’habitude, l’observation en pleine nuit est préférable : trouvez un endroit le plus éloigné possible des lumières des villes. Enfin, il faut espérer que la météo permette l’observation.