Les amateurs et amatrices d'astronomie vont pouvoir admirer une conjonction dans la nuit du 20 au 21 mai 2019. La Lune et Jupiter seront proches. Deux jours plus tard, un autre duo se formera entre notre satellite et Saturne.

Vous aimez observer les étoiles ? Un nouveau phénomène céleste se produira dans la nuit du 20 au 21 mai 2019. Aux alentours de 4 heures du matin (heure française), la Lune et Jupiter seront proches. Ce sera l’occasion d’observer cette grosse planète du système solaire à l’aide d’un repère simple, notre satellite.

L’événement sera intéressant à regarder car il coïncidera avec la pleine lune. Cette phase du cycle lunaire, qui a inspiré de nombreuses légendes, a commencé le 18 mai. Dans la nuit du 20 au 21 mai, le satellite naturel de la Terre sera illuminé à 94,5 % au moment de la conjonction avec Jupiter. On parle de conjonction lorsque deux astres semblent très proches lorsqu’on les observe depuis un troisième.

Regardez vers le sud

Le rapprochement de la Lune et de Jupiter aura lieu en direction du sud. Les deux astres apparaitront entre la constellation du Sagittaire et la constellation du Scorpion. La constellation du Serpentaire, plus connue sous le nom d’Ophiuchus, sera juste au dessus de cette rencontre céleste.

À gauche de la Lune, vous pourrez en profiter pour tenter d’apercevoir Saturne. Le soir du 23 mai, soit deux jours plus tard, la planète formera elle aussi un duo avec notre satellite. Vous pourrez observer une lune gibbeuse, c’est-à-dire entre les étapes de la pleine lune et le dernier quartier. À nouveau, il faudra espérer que le ciel ne soit pas voilé pour profiter de ce rapprochement.