Les noms des exoplanètes peuvent donner l'impression d'être un enchaînement obscur de chiffres et de lettres. Il y a pourtant une logique derrière ces désignations. Comment sont choisis des noms étranges comme HD 8574 b ou WASP-39b ?

TYC 8998-760-1 c, TOI-849 b, Kepler-1649 c, WASP-76 b, TOI 700 d… non, nous ne venons pas d’inventer ces noms imprononçables à l’instant : ils servent tous à désigner des exoplanètes, récemment étudiées ou découvertes. Mais comment les scientifiques décident-ils de leur attribuer des noms aussi étranges ?

La Nasa a apporté récemment la réponse sur Twitter, en proposant le 21 septembre 2020 un petit jeu pour inviter les internautes à créer leur propre nom d’exoplanète. Il est vrai qu’à côté de noms simples et familiers comme Vénus, Mars ou Jupiter pour faire référence aux planètes du système solaire, les autres désignations utilisées par les astronomes peuvent paraitre curieuses. Cette manière de nommer les astres obéit en fait à une méthode bien précise, indique l’agence spatiale américaine dans une FAQ.

On peut diviser le nom des exoplanètes en plusieurs morceaux pour mieux comprendre la logique derrière ces enchainements de lettres et de chiffres. Prenons un exemple, celui de l’exoplanète HD 8574 b, découverte en 2001 par l’Observatoire européen austral.

Cette lettre sert plutôt à désigner l’étoile du système, mais elle est en quelque sorte passée sous silence la plupart du temps. Le « A » peut néanmoins s’avérer utile pour nommer un système qui contient plusieurs étoiles : les autres étoiles pourront ainsi être désignées par « B », « C », etc. (les majuscules désignent les étoiles tandis que les minuscules désignent les exoplanètes).

À vous de jouer et d’inventer votre propre exoplanète — qui sait, vous découvrirez peut-être que le nom que vous avez créé de toutes pièces existe vraiment.

What's your exoplanet name ?

Exoplanet names may look complicated, but they mean something ! To see how scientists come up with names like HD 189733 b, screenshot this graphic⬇️ & fill it out to get your exoplanet name. Tag @NASA using #MyExoplanetName for a chance to be featured ! pic.twitter.com/7llFVJoJvI

— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) September 21, 2020