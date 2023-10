Le milieu de la semaine devrait être marqué par des rafales de vent très prononcées en France métropolitaine. Météo-France fournit une carte pour montrer les départements les plus exposés. D’autres sites fournissent également des vues dynamiques des conséquences de la tempête Ciaran au large du pays.

Des vents inhabituellement forts devraient balayer la France métropolitaine en milieu de semaine. C’est la mise en garde faite le 29 octobre 2023 par Météo-France sur son compte dédié au suivi météorologique dans l’ouest du pays. L’intensité maximale de cette perturbation est attendue entre le mercredi 1er et le jeudi 2 novembre, sur les cotes, et par ailleurs loin dans les terres.

En cause ? L’arrivée d’une dépression à l’ouest de l’Europe. Surnommée Ciaran, elle pourrait entraîner des rafales pouvant atteindre les 120 km/h localement, et peut-être davantage. Sur le site de Météo-France, les prévisions signalent 115 km/h en Bretagne dans la soirée du 1er novembre par exemple. Mais c’est surtout la nuit que cela soufflera le plus fort.

La situation au-dessus de l’Europe, le 30 octobre, selon les observations satellitaires. // Source : Nasa

Le 29 octobre, Météo-France prévenait que la trajectoire et l’intensité de la tempête à venir faisaient encore l’objet « d’incertitudes ». Ces derniers jours, la façade Atlantique est concernée par des alertes de niveau orange (l’avant-dernier de l’échelle de la vigilance), sur des risques de crues, d’inondations, de fortes pluies et de vagues submersions.

Les prévisions vont être affinées, mais le public est invité à consulter son site dédié à la vigilance météorologique. C’est ici que l’agence publie ses bulletins de mise en garde. Sont surtout concernés la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, le Centre-Val de Loire et l’Île-de-France.

Météo-France fournit déjà une carte renseignant les vitesses de vent minimales et maximales qui sont attendues durant cette période, ainsi que le sens des rafales. La représentation visuelle de l’évènement est toutefois très figée : il existe d’autres ressources fournissant des visualisations dynamiques des rafales, avec un code couleur pour souligner l’intensité attendue.

Des sites pour visualiser l’intensité des vents

Ventusky, Windy ou bien WindFinder figurent parmi les sites qui offrent une vue animée des mouvements d’air sur le globe, avec une frise chronologique afin de voir par anticipation les perturbations de mercredi et jeudi — et, plus généralement, du comportement des masses d’air ailleurs dans le monde. On trouve également une échelle des vitesses, avec des couleurs associées.

Outre la circulation de l’air, d’autres indicateurs peuvent être affichés — la pluie et la température, principalement. En fonction du site, d’autres éléments peuvent aussi être proposés à l’affichage. Sur Windy et Ventusky, on peut représenter les nuages, la qualité de l’air, les orages, l’humidité de l’air, etc. Des options complémentaires sont proposées selon ce qui est affiché.

WindFinder. // Source : Capture d’écran

L’affichage de ces informations mobilise des sources réputées. Pour Ventusky, par exemple, le site s’appuie sur l’agence météorologique allemande, ainsi que sur l’agence américaine d’observation océanique et atmosphérique. D’autres sources sont aussi convoquées, en fonction des besoins (couche satellitaire, couche radar, modèles de prévisions).

Les sites peuvent également s’appuyer sur des stations météorologiques sur place — à l’image de WindFinter, qui a une option pour afficher les spots depuis lesquels il récupère aussi des informations. Windy fournit également une page explicative, sur son forum, pour expliciter les données météorologiques dont il se sert pour générer sa carte.

Concernant le risque venteux, le site de vigilance de Météo-France émet une alerte de niveau jaune à partir du 31 octobre pour le Finistère — les autres départements concernés suivront le lendemain. À ce niveau, la population est invitée à être attentive sur les conditions météorologiques. Ce seuil devrait être réévalué à la hausse pour les deux jours suivants.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !