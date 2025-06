Lecture Zen Résumer l'article

Les coraux font partie des écosystèmes les plus importants pour la vie sur Terre. Mais ils sont menacés par le changement climatique et l’acidification des océans. Ces scientifiques sont en train de créer une véritable arche de Noé pour ces coraux, où la température descend à -196 degrés.

Le corail est menacé par le changement climatique, et tout son écosystème avec — en atteste par exemple une étude récente qui montrait comment les poissons perdent leurs couleurs. La Grande Barrière de Corail est particulièrement en danger. Pour tenter de les sauver, les scientifiques envisagent une pluralité de solutions (en plus de freiner les causes du réchauffement). Parmi elles, il existe une « arche de Noé » des coraux, où ceux-ci sont conservés dans des chambres cryogéniques.

Dans un article de ScienceAlert publié le 9 juin 2025, l’un des scientifiques à l’œuvre dans ce laboratoire explique que le mécanisme est comme une sorte de bouton pause sur lequel on aurait appuyé pour stopper l’horloge biologique des coraux. Cet étonnant effort de sauvegarde est piloté par la Taronga Conservation Society Australia.

« Des effets dévastateurs »

« Les récifs sont des systèmes complexes de maintien de la vie et leur dégradation a des effets dévastateurs sur la vie marine et sur les populations animales terrestres, y compris l’être humain », rappelle Taronga sur son site internet. L’effondrement de ces écosystèmes s’observe notamment par des épisodes de « blanchiment », où les coraux dépérissent à vue d’œil en perdant leurs couleurs.

Les coraux ne sont pas des végétaux : ce sont des animaux ! // Source : Pixabay

D’ailleurs, si les coraux ressemblent à des coraux, ce sont en réalité des animaux, qui vivent de manière symbiotique avec une algue. Les coraux appartiennent au même embranchement que les méduses et les anémones de mer — les Cnidaires. Ils se développent par colonies jusqu’à former des superorganismes, partageant un même squelette de calcaire. À force de s’accumuler, ces squelettes ont généré de gigantesques récifs, dont fait partie la Grande Barrière de Corail (mais il existe bien d’autres « barrières de coraux »).

Du sperme de corail congelé

Pour sauver cet écosystème, les scientifiques de Taronga visitent chaque année la Grande Barrière de Corail à un moment bien particulier : celui de la reproduction. Ils récupèrent alors les spermatozoïdes envoyés par les coraux. Ensuite, ces spermatozoïdes sont mélangés à une substance cryoprotectrice — qui permet de protéger tout tissu biologique des effets néfastes du gel. Les scientifiques font de même avec des cellules prélevées sur des œufs de coraux, lesquels ne peuvent toutefois pas être conservés en entier car trop fragiles en raison de la masse d’eau et de graisse qu’ils contiennent.

La Grande barrière de corail est particulièrement menacée par le réchauffement climatique. // Source : Gaby Stein / Pixabay

Étape suivante ? Une congélation dans de l’azote liquide à une température de -196 degrés Celsius. Et attention : cette température ne doit jamais bouger. Grâce à cette méthode, « nous pouvons les maintenir en vie indéfiniment », explique la chercheuse Justine O’Brien dans l’article de ScienceAlert. « On peut les décongeler dans quelques années, dans quelques décennies ou dans des centaines d’années et ils auront conservé le même potentiel de fertilisation que lorsqu’ils ont été collectés et congelés. »

Cette arche de Noé recense déjà 34 espèces de coraux. Mais la Grande Barrière de Corail n’en compte pas moins de 400, le travail est donc loin d’être terminé. Heureusement, cette technique n’est pas la seule à être mise en œuvre parmi les efforts de conservation des coraux. Dans la panoplie, on trouve aussi la transplantation d’espèces plus tolérantes à la chaleur. Sans compter la reproduction assistée. Dans cette course contre-la-montre, de nombreux moyens sont envisagés.

Reste à savoir si l’UNOC3, la grande conférence des Nations Unies sur l’Océan, qui se tient ce mois de juin 2025 en France, aboutira à des consensus pour renforcer ce sauvetage.

