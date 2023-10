La France se prépare à l’arrivée de la tempête Ciaran, qui pourrait entraîner des vents allant jusqu’à 170 km/h localement sur le littoral. Comment estime-t-on la sévérité des tempêtes en France ?

Ce n’est plus qu’une question d’heures : la tempête Ciaran et sa bombe météorologique approchent de la France. Selon les dernières prévisions rendues publiques par Météo-France le mardi 31 octobre 2023, le phénomène devrait atteindre le quart Nord-Ouest du pays entre le soir du mercredi 1er et le matin du jeudi 2 novembre.

Les météorologistes anticipent des vents violents, avec des vitesses revues à la hausse depuis les premières prévisions : 100 à 140 km/h dans les terres, 130 à 150 km/h sur le littoral (et jusqu’à 170 km/h possibles localement). Il semble bien s’agir d’une tempête majeure, selon le service météorologique. Néanmoins, Ciaran ne peut pas être comparée aux tempêtes de décembre 1999.

Prévisions pour les jours à venir en France. // Source : Météo-France

Qu’est-ce qu’une tempête ? Et une rafale ?

Mais, comment estime-t-on la sévérité d’une tempête comme celle de Ciaran ? Dans son communiqué, Météo-France répond à la question en rappelant dans un premier temps la définition d’une tempête : c’est « une zone étendue de vents violents générés aux moyennes latitudes par un système de basses pressions (dépression) ».

Afin de caractériser la sévérité d’une tempête, plusieurs critères sont pris en considération, indique Météo-France :

Les « valeurs de rafales de vent maximales enregistrées » (on parle de rafale en cas d’augmentation brusque du vent, au-delà de 18 km/h),

La « durée de l’événement »,

Ainsi que « la surface de la zone affectée par les vents les plus forts (rafales supérieures à 100 km/h ou plus) ».

Avec ces critères, « les tempêtes qualifiées de « majeures » au niveau national affectent plus de 10 % du territoire », ajoute le service de météorologie.

Quand parle-t-on de tornade ?

Rappelons que la tempête se distingue de la tornade, qui se caractérise par un tourbillon de vents violents formés sous un nuage d’orage, rejoignant la surface de la Terre.

Après la tempête Ciaran : que va-t-il se passer en France ?

La tempête Ciaran devrait être évacuée durant la journée de jeudi. Cependant, son départ ne signifiera sans doute pas la fin de cette séquence perturbée, qui pourrait durer jusqu’au week-end. Une autre dépression pourrait arriver en fin de journée le jeudi 2 novembre. « Il existe encore de nombreuses incertitudes, mais on attend néanmoins un renforcement du vent, avec des rafales entre 100 et 130 km/h sur la côte et 80 à 100 km/h dans les terres prévues sur le quart sud-ouest de la France, débordant sur la matinée de vendredi », selon Météo-France.

Pour continuer à suivre l’évolution de la situation, vous pouvez consulter ces cartes qui montrent l’intensité des vents à venir en France.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !