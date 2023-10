Une puissante tempête est attendue en France le soir du 1er novembre 2023. Certains comparent Ciaran aux tempêtes extrêmes survenues fin décembre 1999 en Europe. À tort ou à raison ?

Les météorologistes scrutent la tempête Ciaran, la « bombe météorologique » qui s’approche de la France. Venue de l’ouest de l’Atlantique, cette dépression devrait atteindre le nord-ouest du pays entre le soir du mercredi 1er et le matin du jeudi 2 novembre. De puissants vents sont prévus, pouvant atteindre jusqu’à 120 km/h dans les terres et 140 km/h sur le littoral (voire des pics à 150 km/h sur les côtes bretonnes).

Météo-France a donné plus de précisions ce mardi 31 octobre sur l’événement, annonçant une vigilance orange vent sur 3 départements, à savoir le Finistère, les Côtes-d’Armor et le Morbihan, à partir de 20h le mercredi 1er novembre. Il est recommandé de se tenir informé de la situation sur le site de Météo-France dédié à la vigilance.

Les départements en vigilance orange. // Source : Via X @VigiMeteoFrance

La tempête s’annonce remarquable. À tel point que de nombreuses personnes se demandent si le phénomène pourrait égaler celui des tempêtes de fin décembre 1999 en Europe. Beaucoup gardent en mémoire les 92 victimes et les dommages matériels provoqués par les dépressions Lothar et Martin entre le 26 et le 28 décembre 1999.

La tempête Ciaran devrait rester loin des tempêtes de 1999 en France

Néanmoins, la comparaison entre le phénomène de décembre 1999 et celui de ce mois d’octobre 2023 ne semble pas si pertinente. « On en reste très loin », a confirmé le docteur en agroclimatologie Serge Zaka sur X (Twitter). « Les valeurs de vent prévues n’ont rien à voir avec les tempêtes de 1999 dans les terres, complète l’observatoire des orages Keraunos sur X. Les valeurs côtières (voire sur l’intérieur de la Bretagne) attendues avec Ciaran pourraient être sévères, mais l’épisode devrait rester (très) loin de 1999 à l’échelle nationale. » Ciaran devrait rester une tempête côtière, forte pour le nord-ouest du pays, mais les valeurs de vent devraient rester inférieures à celles de décembre 1999.

Certes, en 1999, les vents qui avaient été annoncés étaient inférieurs à ceux qui se sont effectivement produits (120 à 130 km/h prévus, au lieu de 140 km/h et jusqu’à 170 km/h par endroits). Toutefois, souligne Keraunos, il ne faut pas oublier que la météorologie a évolué en plus de 20 ans : « La modélisation et la prévision ont fait d’énormes progrès depuis. » On peut donc raisonnablement s’attendre à ce que les prévisions soient proches de la réalité, même si une marge d’erreur n’est jamais impossible.

Il faut de ce fait se méfier des titres et des publications sensationnalistes qui prédisent une tempête Ciaran équivalente à celles de 1999. Vous pouvez plutôt suivre diverses cartes qui montrent l’intensité des vents à venir en France lors de la tempête Ciaran.

