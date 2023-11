La tempête Ciaran est arrivée en France dans la nuit du 1er au 2 novembre 2023. Face aux vents puissants et aux vagues, les bateaux doivent être mis en sécurité. Ils le sont souvent davantage en mer qu’au port : pourquoi ?

Météo-France ne s’était pas trompé dans ses prévisions : la bombe météorologique de la tempête Cirian est arrivée sur la France dans la soirée du mercredi 1er novembre 2023. 3 départements ont été placés en vigilance rouge, pour anticiper la sévérité de la tempête Ciaran et ses vents extrêmement puissants. La violence du phénomène, certes, n’est pas aussi prononcée avec Ciaran que lors des tempêtes de 1999, mais le danger est réel. Des recommandations ont été émises face à la tempête Ciaran, principalement rester à l’abri, éviter tout déplacement.

Outre les dangers sur terre, la tempête Ciaran sévit en mer. Elle engendre un risque de vagues-submersion sur la Manche et la façade atlantique. Une vague de 21 mètres a même été relevée du côté d’Ouessant vers 6h ce jeudi. Dans ce contexte, on aurait pu s’attendre à ce que la circulation des navires soit arrêtée, comme ça a été décidé pour de nombreux trains. Pourtant, beaucoup de navires sont restés en mer, malgré l’arrivée de la tempête. Ce n’est pas un oubli. En réalité, cela peut même être un choix, bien plus sécurisant, de laisser un bateau en mer que de le ramener au port lors d’une tempête.

Face à Ciaran, les navires sont plus en sécurité en mer qu’à quai

« Cela peut paraître contre-intuitif, mais un navire est parfois/souvent plus en sécurité en mer qu’à quai. Il n’y a pas assez de place dans les ports pour tous les navires. À quai, vous êtes retenu par des aussières qui peuvent casser sous la pression », a expliqué Loïc Guermeur, navigateur et ancien membre de la Marine nationale sur X le 1er novembre. Au port, il est trop complexe de manœuvrer et la prise au vent est forte. Le risque de collision existe avec le quasi, mais aussi avec d’autres navires, ce qui entraîne donc un risque de pollution, ajoute le navigateur.

Laisser les bateaux en mer peut être plus sécuritaire que les ramener au port pendant une tempête. // Source : Canva

Les moyens déployés pour éviter une collision catastrophique dans les ports peuvent être colossaux. « En cas de fort vent traversier, il faut parfois 4 remorqueurs à pleine puissance pour maintenir un gros porte containers à quai, et si vous avez plusieurs navires de ce type, les ports n’auront pas assez de remorqueurs pour assurer », complète Loïc Guermeur. Il peut donc être préférable pour les navires soit d’aller au mouillage, à l’abri de la côte, soit de se mettre à la dérive. En résumé, « vous êtes souvent plus en sécurité en mer, car vous avez la possibilité de manœuvrer ».

Même si cela n’empêche pas tous les accidents, qui restent possibles en mer, voilà pourquoi les navires ne foncent pas tous forcément au port en cas de tempête. Pour les bateaux, le risque n’est pas encore levé. La vigilance Vagues Submersion associée à Ciaran reste orange jusqu’à 18h sur l’Atlantique et la Manche, selon le bulletin de Météo-France de 8h30 ce jeudi. Vous pouvez rester informé de l’intensité des vents de la tempête Ciaran en France grâce à plusieurs cartes.

