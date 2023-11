Météo-France émet une alerte pour des « phénomènes dangereux » avec l’arrivée de la tempête Ciaran. Les populations concernées sont priées de rester à l’abri et d’éviter tout déplacement.

Dans un nouveau point de situation publié ce 1er novembre, Météo-France alerte sur « des phénomènes dangereux » prévus avec le passage de la tempête Ciaran, attendue à partir de mercredi soir dans le nord-ouest de la France. Des vents allant jusqu’à 150 km/h sont attendus dans trois départements, le Finistère, des Côtes-d’Armor et la Manche, placés en vigilance rouge.

Vents violents : restez à domicile

Pour rester en sécurité, Météo-France recommande d’adopter les bons comportements :

Fermer portes, fenêtres et volets

Rester chez soi

Ne pas utiliser d’automobiles ou deux-roues

S’informer auprès des autorités

Prévisions pour les jours à venir en France. // Source : Météo-France

Pour les personnes proches du littoral, on attend « des submersions côtières par franchissement de paquets de mer » notent les services météorologiques. Des vagues hautes de six mètres sont prévues sur les côtes de la Manche et de huit à dix mètres sur l’Atlantique vers la Bretagne.

Naturellement, ne prenez pas la mer jusqu’à vendredi et éloignez-vous des côtes et des estuaires. En cas de submersion, rejoignez le plus haut point possible ou réfugiez-vous en étage.

Risque de pluie-inondation

Météo-France alerte sur un risque de pluie-inondation dans les départements du Finistère, du Morbihan et des Côtes-d’Armor. Les précipitations massives vont arriver sur des « sols déjà très humides, voire saturés, sur les premières dizaines de centimètres du sol sur le Nord-Ouest ». En conséquence, des débordements locaux pourraient être observés et ceux-ci fragiliseront la végétation.

Météo-France recommande de :

Rester abrité

D’éviter tout déplacement

S’éloigner des cours d’eau

Ne prenez pas votre voiture et ne descendez pas en sous-sol

La tempête Ciarán devrait se calmer en fin de journée le jeudi 2 novembre, mais une autre dépression abordera le golfe de Gascogne à partir de ce moment-là. Des rafales entre 100 et 130 km/h sur la côte et 80 à 100 km/h sont attendues dans le sud-ouest, débordant sur la matinée de vendredi.

