Lecture Zen Résumer l'article

Les restes de l’ouragan Kirk, actuellement de catégorie 4, va percuter la façade Atlantique de la France à partir du mercredi 9 octobre. Il faut s’attendre à des vents forts et des pluies.

La météo du moment est tourmentée. Début octobre, l’ex-tempête tropicale Joyce est arrivée en France, en provoquant de fortes précipitations et de puissantes rafales. Mais, à partir de ce mardi 8 octobre au soir, un autre phénomène va frapper la métropole : l’ouragan Kirk.

Il s’agit pour le moment d’un ouragan tropical de catégorie 4 (c’est-à-dire dont les vents filent de 210 à 249 km/h). Il s’est formé sur la côte atlantique du Sénégal, avant de s’intensifier et de devenir l’un des ouragans les plus importants de la saison. Lorsqu’il touchera la France, il ne sera plus à proprement parler un ouragan. Ce seront les « restes » de l’ouragan qui nous toucheront, ce qu’on appelle tempête extratropicale. Les rafales pourraient tout de même atteindre 120 à 130 km/h, sur les côtes, et à l’intérieur des terres.

Où en France l’ouragan Kirk se fera-t-il sentir ?

Les restes de l’ouragan Kirk vont percuter la côte Atlantique française. Selon La Chaîne Météo, les modélisations du moment montrent que la trajectoire la plus probable « passerait du centre-ouest vers le nord-est, car le cœur dépressionnaire circulerait approximativement le long de l’axe de la Loire », comme on peut le voir sur les deux cartes ci-dessous. Dans cette trajectoire en diagonale, sont concernées les régions des Pays de la Loire, de la Nouvelle Aquitaine, du Centre, de l’Île-de-France, des Hauts-de-France et du Grand Est.

Trajectoire prévisionnelle de l’ouragan Kirk à partir du 9 octobre 2024. // Source : La Chaîne Météo / Meteo Consult

Rafales de vent probables lors du passage de l’ouragan Kirk en France. // Source : La Chaîne Météo / Meteo Consult

La situation météorologique, sur cette trajectoire, est donc clairement qualifiée de tempête. En plus du vent, il faut s’attendre à de fortes précipitations.

Une bonne nouvelle cependant : le risque de submersion sur les côtes est assez faible, car, à ce moment-là, « les coefficients de marée seront très faibles ». Les risques humains et matériels seront donc essentiellement liés aux vents forts. Les précautions en extérieur, dans les zones les plus touchées, seront de mise.

Le danger reste cependant moins important qu’en 1987 et le fameux « ouragan de 1987 », où des rafales allant jusqu’à 220 km/h avaient touché notamment la Bretagne. Mais son nom est trompeur, car ce n’était pas un cyclone tropical se transformant en tempête extratropicale. « Il s’agissait en réalité d’une dépression atlantique habituelle qui a explosé au contact d’un reste d’ancienne tempête tropicale sous l’effet d’un jet stream très puissant », précise la Chaîne Météo. « Ce n’est pas le même système qui est attendu cette semaine.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+