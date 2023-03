Lors d’une conjonction, deux objets célestes semblent proches l’un de l’autre, vus de la Terre. Ce phénomène astronomique peut concerner des planètes, la Lune ou encore des étoiles.

Plusieurs planètes du système solaire sont visibles régulièrement à l’œil nu : Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Parfois, certaines d’entre elles sont en conjonction. Ces phénomènes sont agréables et faciles à contempler. Ainsi, Vénus et Jupiter ont échangé un « baiser » début mars 2023. Une grande conjonction entre Jupiter et Saturne a marqué l’année 2020. Mais, que se passe-t-il lors d’une conjonction ?

C’est quoi, une conjonction en astronomie ?

En astronomie, une conjonction est un phénomène lors duquel deux corps célestes apparaissent proches l’un de l’autre dans le ciel nocturne, vu de la Terre. On peut observer des conjonctions entre différents types d’objets. Voici une liste non exhaustive de conjonctions possibles :

Une conjonction entre deux planètes, ou davantage,

Une conjonction entre la Lune et une planète, voire plusieurs planètes,

Une conjonction entre une planète et le Soleil,

Une conjonction entre une planète et une étoile.

Un schéma simple pour comprendre ce qui se passe lors d’une conjonction. Ici, un exemple avec Jupiter et Saturne en conjonction. Les éléments ne sont pas à l’échelle. // Source : Canva

Les conjonctions sont simplement dues à notre perception, mais elles ne possèdent pas de symbolique en particulier (même si l’astrologie peut leur en attribuer, mais ce n’est pas une science). On peut les décrire comme une « rencontre » ou un « rapprochement » d’astres, toutefois ce n’est qu’apparent.

Il ne faut pas confondre la conjonction avec l’opposition en astronomie.

Pourquoi y a-t-il tant de conjonctions de planètes ?

« Dans notre système solaire, les conjonctions sont fréquentes entre les planètes, car les planètes orbitent autour du Soleil à peu près dans le même plan — l’écliptique — et suivent donc des trajectoires similaires dans notre ciel », résume la Nasa.

Conjonction inférieure vs supérieure : qu’est-ce que ça veut dire ?

Qu’est-ce qu’une conjonction inférieure ?

Les conjonctions inférieures ne sont possibles que pour les planètes dont l’orbite est plus petite que celle de la Terre autour du Soleil. Cela ne concerne de ce fait que Mercure et Vénus. Lors de ce phénomène, une planète passe entre la Terre et le Soleil, mais pas exactement entre les deux (sinon, c’est ce que l’on appelle un transit).

Qu’est-ce qu’une conjonction supérieure ?

Les conjonctions supérieures sont possibles pour toutes les planètes. Lors de ce phénomène, la Terre et l’autre planète sont de part et d’autre du Soleil, à peu près en ligne droite.

Un schéma simple pour faire la différence. Les éléments ne sont pas à l’échelle. // Source : Canva

La Lune peut-elle être en conjonction ?

La Lune est très fréquemment en conjonction avec le Soleil. C’est d’ailleurs une des phases de la Lune : la nouvelle Lune. C’est le nom donné au moment où la Lune se déplace entre la Terre et le Soleil : la face de la Lune tournée vers la Terre est alors sombre.

Par ailleurs, la Lune peut être en conjonction avec d’autres objets célestes, comme des planètes.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !