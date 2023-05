Les astronautes de la mission Ax-2 ont un petit compagnon en peluche. Baptisé GiGi, l’ourson vêtu d’une réplique de la combinaison spatiale AxEmu sert d’indicateur de microgravité dans le voyage vers l’ISS.

SpaceX renvoie des civils vers l’ISS : la mission privée Axiom Space-2 (ou Ax-2) a décollé le dimanche 21 mai 2023 depuis la Floride, à bord d’une fusée Falcon 9. À bord, quatre astronautes sont partis mener une mission privée de recherche scientifique et d’activités commerciales dans la Station spatiale internationale : il s’agit des Américains Peggy Whitson (commandante de bord) et John Shoffner (pilote) et des Saoudiens Ali Alqarni et Rayyanah Barnawi (spécialistes de mission). Pour ces trois derniers membres de l’équipage, c’est un premier vol.

L’équipage a aussi un petit compagnon plus inattendu : un ourson en peluche baptisé GiGi. Comme on peut le revoir dans la vidéo diffusée par SpaceX au moment du lancement, les astronautes ont lâché la peluche dans leur habitacle peu après le décollage, la laissant flotter autour d’eux.

La peluche GiGi virevoltant dans la capsule. // Source : YouTube SpaceX

À quoi sert un indicateur de microgravité ?

GiGi est en réalité d’un indicateur de microgravité : une peluche ou jouet emporté dans une capsule spatiale, servant de mascotte. Lorsqu’il flotte dans l’habitacle, son mouvement indique également que la capsule est dans l’espace. C’est surtout une tradition, car ces peluches ne sont pas indispensables et il existe d’autres moyens de s’assurer que l’on a atteint l’espace. La tradition perdure depuis que Youri Gagarine a embarqué une poupée sur la mission Vostok 1 en 1961. Cette tradition a été respectée lors du premier vol d’Artémis I avec des peluches Snoopy et Shaun voyageant vers la Lune, en 2022.

Comme l’expliquait le site Collect Space le 21 mai, GiGi est un indicateur de microgravité un peu spécial, car il semble être le premier à avoir été assemblé. Axiom Space a conçu GiGi en partenariat avec une autre entreprise, le vendeur de jouets Build-A-Bear. Pour l’occasion, l’ourson astronaute a été vêtu d’une combinaison spatiale miniature, semblable à l’AxEmu. Cette combinaison fourmillant de détails a été présentée par la Nasa en mars 2023 : conçue par Axiom, elle sera portée lors de la mission Artémis III, par les astronautes qui iront sur la Lune. La petite combinaison de GiGi est équipée de nombreux éléments identiques à la vraie : un casque, des gants, des bottes et un système primaire de survie (le sac à dos porté durant les sorties extravéhiculaires).

Néanmoins, GiGi n’atteindra pas la Lune (en tout cas, par lors de la mission Ax-2) : il est prévu que l’équipage et sa petite mascotte restent une semaine en orbite autour de la Terre, dans la station. Au moment de l’écriture de cet article, le matin du lundi 22 mai, l’équipage est toujours en route vers l’ISS : l’arrivée dans la station est prévu à 15h16 (heure de Paris) — événement à vivre en direct dès 13h30 sur la chaine YouTube de SpaceX.

