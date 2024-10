Lecture Zen Résumer l'article

Voilà plusieurs jours que SpaceX et la Nasa guettent une ouverture pour faire revenir les astronautes de la mission Crew-8. Une ouverture qui tarde à se manifester, en raison de la météo très défavorable au large de la Floride.

Depuis la fin septembre, la Station spatiale internationale (ISS) accueille une capsule Crew Dragon un peu particulière. Affrétée par SpaceX, elle n’a pas assuré le transport, comme à son habitude, de quatre membres d’équipage destinés à séjourner six mois en orbite terrestre basse. Elle n’a véhiculé que deux personnes : un Américain et un Russe.

La raison est bien connue de celles et ceux qui suivent de près l’actualité de la conquête spatiale. La mission Crew-9, partie il y a un mois, doit servir de « canot de sauvetage ». En effet, les deux astronautes qui ont participé au vol d’essai habité de la capsule Starliner n’ont plus aucun moyen de rentrer, car l’engin est finalement rentré vide sur Terre.

Le retour sur Terre contrarié de Crew-8

Il fallait donc faire de la place et deux personnes prévues initialement pour la mission Crew-9 ont été écartées, afin d’avoir deux sièges de libre pour le jour du retour. Ce n’est pas pour tout de suite : le rapatriement des deux « naufragés » n’aura lieu qu’au début de 2025. Mais en attendant, SpaceX a un autre dossier sur le feu : Crew-8.

D’ordinaire, SpaceX maitrise bien le transport des astronautes entre la Terre et l’ISS, aussi bien à l’aller qu’au retour, généralement en temps et en heure — modulo quelques décalages anecdotiques. Mais dans le cas de Crew-8, la société américaine est confrontée à un report plus inhabituel. En effet, voilà plusieurs jours que le vol de retour est repoussé.

L’ouragan Milton, à la mi-octobre. // Source : Nasa Johnson

Initialement, il était prévu de faire rentrer la mission le 13 octobre 2024, avec un atterrissage le lendemain. Mais depuis, la date a glissé. Il a été question du 18 octobre, puis le 22 et maintenant le 23. La raison ? Les conditions météorologiques restent défavorables, après le passage du fameux ouragan Milton, qui a balayé le golfe du Mexique.

Le dernier point de situation de l’agence spatiale américaine n’invite pas à l’optimisme. « Les conditions météorologiques à proximité des multiples sites d’amerrissage au large de la Floride restent défavorables au retour de la mission SpaceX Crew-8 », est-il écrit dans un billet de blog le 21 octobre. La prochaine fenêtre est envisagée en milieu de semaine.

Parti du centre spatial Kennedy le 3 mars, la mission Crew-8 aura suivi un programme assez similaire aux précédentes, avec un séjour long d’un peu plus de sept mois et demi (d’ordinaire, les missions habitées durent six mois environ sur l’ISS). Pourtant, cela n’a pas toujours été l’objectif. Pendant un temps, il était question de faire une mission plus courte, de trois mois.

