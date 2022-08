Shaun le mouton, célèbre personnage d’une série télévisée qui porte le même nom, se joint officiellement au programme Artémis à destination de la Lune. C’est en fait sa peluche qui partira à bord de la mission Artémis I.

Shaun le mouton (Shaun the Sheep, en version originale) est un personnage pour les enfants, héros d’une série télévisée et animée éponyme. Le 2 août 2022, l’ESA (l’Agence spatiale européenne) a annoncé sur son compte Twitter qu’une peluche à son effigie va prendre son envol en direction de la Lune, dans le cadre du programme Artémis. Le jouet embarquera à bord d’Artémis I, une mission grâce à laquelle les États-Unis espèrent installer une présence humaine sur la Lune d’ici 2027. La peluche sera installée dans le vaisseau spatial Orion de la Nasa, qui partira sans aucun équipage humain.

Ce n’est pas la première fois que l’idée de faire voyager une peluche vers la Lune est envisagée. Il y a plus d’un an, en novembre 2021, la Nasa avait indiqué qu’une peluche à l’effigie de Snoopy, le célèbre chien du comic strip Peanuts, voyagerait elle aussi vers l’astre. Comme pour Shaun le mouton, son vol doit avoir lieu dans le cadre de la mission Artémis I.

La peluche du personnage de la série télévisée Shaun The Sheep s’envolera en direction de la Lune, dans le cadre du programme Artémis I. // Source : ESA

Mais pourquoi envoyer cette peluche dans l’espace ?

Pourquoi envoyer la peluche d’un personnage de série télévisée vers la Lune ? L’ESA ne dit pas grand-chose sur l’intérêt scientifique du jouet pour la mission. David Parker, directeur de l’exploration humaine et robotique de l’ESA, déclare simplement dans le communiqué de l’agence spatiale : « La mission de Shaun complète la première phase pour les derniers membres de notre équipe d’astronautes, dont l’équipe est composée de l’astronaute italienne de l’ESA Samantha Cristoforetti, actuellement à bord de la Station spatiale internationale pour son deuxième vol spatial, de l’astronaute danois de l’ESA Andreas Mogensen nommé pour son deuxième vol, ainsi que d’autres astronautes que nous allons présenter un peu plus tard cette année. »

Évidemment, cette description est très imagée et mignonne, puisque la peluche de Shaun n’est pas un véritable « astronaute ». Il semble en fait assez probable que la peluche serve d’indicateur d’apesanteur sur la mission Artémis I — comme la peluche de Snoopy. Voir la peluche flotter dans l’habitacle montre que le vaisseau est en apersanteur. C’est une tradition qui remonte aux premiers vols spatiaux, depuis que Youri Gagarine avait emporté avec lui une poupée pendant la mission Vostok 1 en 1961. En novembre 2020, la mission Crew-1 avait par exemple emporté une peluche Bébé Yoda à bord.

Le directeur de l’exploration humaine et robotique de l’ESA continuer de filer la métaphore et affirme que « c’est une période passionnante pour Shaun, et pour nous à l’ESA. Nous sommes tous très heureux qu’il ait été sélectionné pour la mission, et nous comprenons que, bien que ce soit un petit pas pour un humain, c’est un pas de géant pour les moutons. »