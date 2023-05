Avant de lancer l’équipage d’Artémis II vers la Lune, la Nasa doit assurer leur entrainement. Les astronautes sont sur le point d’entamer cette formation : ils n’ont que 18 mois pour être prêts. La formation s’annonce intensive.

L’humain n’est pas retourné sur la Lune depuis 1972, soit depuis 51 ans. L’enjeu du programme Artémis de la Nasa est justement de mettre fin à cette attente, en ramenant des astronautes à la surface de la Lune. Leur pied devrait fouler le satellite vers 2027, avec la mission Artémis III. Mais, avant, il reste encore d’autres étapes à franchir : envoyer des astronautes autour de la Lune (sans s’y poser), à l’horizon 2024.

La mission Artémis I est déjà terminée : réalisée en 2022, elle n’a transporté aucun humain à son bord. Même si la Nasa a accumulé beaucoup d’expérience dans l’exploration humaine de la Lune, elle a préféré mener une première mission sans astronautes pour Artémis I, par mesure de précaution. C’est avec la seconde mission du programme que les humains commencent à voyager dans l’espace.

L’équipage d’Artémis II, précisément, est connu depuis début avril 2023 : il sera composé des Américains Christina Koch, Victor Glover et Gregory Reid Wiseman et du Canadien Jeremy Hansen. Avant de décoller vers leur objectif lunaire, ils vont devoir s’astreindre à un entrainement intensif. Cette formation est sur le point de commencer en juin, a confirmé la Nasa le 15 mai 2023. Comme le relève Space, l’équipage a donc environ 18 mois pour se préparer à sa mission.

En quoi va consister la formation des astronautes d’Artémis II ?

L’équipage sera formé au fonctionnement de la capsule Orion (leur futur vaisseau) et de la fusée Space Launch System (qui va les propulser). Les quatre astronautes devront aussi maitriser les systèmes présents dans la capsule (écrans, commandes, systèmes audio), pour les différentes étapes du voyage, en lien avec les équipes restées au sol. Il faut également préparer les astronautes à réagir en cas d’urgence, à utiliser des appareils médicaux et, non moins essentiel, à concocter des repas pendant leur mission.

Du décollage au retour sur Terre, les astronautes seront formés à chaque étape de leur mission. // Source : Via NASA’s Marshall Space Flight Center

La majeure partie de leur formation se déroule au Centre spatial Lyndon B. Johnson, à Houston au Texas. La Nasa y possède un simulateur du vaisseau Orion, sur lequel Christina Koch, Victor Glover, Gregory Reid Wiseman et Jeremy Hansen vont se tester. Des entrainements au Centre spatial Kennedy, en Floride, sont par ailleurs prévus : les astronautes seront familiarisés avec le simulateur de lancement.

Avant même que les humains reposent le pied sur la Lune, ce nouvel entrainement est déjà une première fois marquante pour la Nasa. Jamais encore un équipage n’a été formé dans le cadre du programme Artémis. Selon Jacki Mahaffey, responsable de l’entrainement des astronautes pour la mission Artémis II, cité par la Nasa, « Reid, Victor, Christina et Jeremy vont jouer un rôle essentiel pour nous aider à affiner les exigences futures en matière d’entraînement. »

