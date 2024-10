Lecture Zen Résumer l'article

La société américaine Axiom, en partenariat avec la marque de luxe Prada, planche depuis plusieurs années sur l’AxEMU, une nouvelle combinaison spatiale pour permettre aux astronautes de la Nasa de se rendre sur la Lune. Une nouvelle version de ce scaphandre a été dévoilé. Il lui faudra être finalisé pour 2026.

C’était il y a un peu plus d’un an. L’entreprise américaine Axiom créait la surprise en annonçant en octobre 2023 un partenariat avec la célèbre maison de couture italienne Prada. Cela, dans le cadre de son contrat avec l’agence spatiale américaine (Nasa) pour développer des combinaisons de nouvelle génération au profit des astronautes.

Ce scaphandre spatial, appelé AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit), s’inscrit dans le sillage des travaux engagés par la Nasa ces dernières décennies pour aboutir à une nouvelle combinaison — la xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit). Le 16 octobre, Axiom a présenté une version actualisée du design de sa AxEMU.

La nouvelle combinaison AxEMU d’Axiom

D’extérieur, la combinaison AxEMU ne paraît pas franchement différente des combinaisons historiques de la Nasa — notamment l’Extravehicular Mobility Unit et la Apollo/Skylab A7L. Il n’en demeure pas moins que l’équipement contient de nombreuses avancées technologiques, de résistance, d’efficacité et de confort.

Parmi les points forts que l’entreprise met en avant avec sa combinaison, on retrouve « une flexibilité, des performances et une sécurité accrues », mais aussi un équipement qui peut convenir aussi bien aux hommes qu’aux femmes, et cela qu’importe la morphologie — du moins, tant que celle-ci reste dans les standards pour l’exploration spatiale.

Cela devrait en principe résoudre une limite observée sur la Station spatiale internationale (ISS) à quelques occasions. En 2019 par exemple, la toute première sortie extravéhiculaire 100 % féminine avait dû être annulée à cause d’un souci dans la disponibilité en nombre suffisant de combinaisons à la bonne taille.

À quoi ressemblent les nouvelles versions de la combinaison AxEMU. // Source : Axiom

Autre détail vanté : l’endurance. La AxEMU « résistera aux températures extrêmes du pôle Sud lunaire et aux températures les plus froides des régions ombragées en permanence », et cela pendant au moins deux heures. Elle sera d’ailleurs adaptée aux longues balades, Axiom évoquant des sorties pouvant dépasser les huit heures quotidiennes.

Pour permettre aux astronautes de sortir aussi longtemps, l’équipement utilise « un système d’épuration du dioxyde de carbone régénérable et une technologie de refroidissement robuste pour éliminer la chaleur du système ». On trouve également un système de diagnostic pour s’assurer que tout va bien, ainsi que de « multiples systèmes redondants. »

Les principaux atouts de la combinaison AxEMU. // Source : Axiom

Une infographie a été partagée par Axiom pour rappeler plus généralement les avancées de l’AxEMU, que ce soit au niveau des textiles, de la mobilité, des bottes, des gants, des équipements techniques et électroniques, mais aussi du casque — celui aura notamment une caméra HD, un système d’éclairage et une liaison en 4G.

D’après Axiom, la mise au point du scaphandre « est sur le point d’atteindre sa phase finale de développement ». Il reste certes encore du travail, dont une immersion de l’équipement sous l’eau avec un équipage, et des essais intégrés avec les prototypes du véhicule lunaire Artemis. Une étape clé est prévue en 2025 avec une vérification générale de l’AxEMU.

Un scaphandre attendu pour fin 2026

Le calendrier est relativement serré pour Axiom et la marque de luxe Prada. En principe, l’AxEMU doit faire ses débuts à l’occasion de la mission Artémis III de la Nasa, qui est attendue pour septembre 2026. Si le calendrier est tenu, ce qui est loin d’être certain, il s’agira alors du premier alunissage avec équipage depuis 1972 et la mission Apollo 17.

Le programme Artémis, qui a déjà enregistré un retard avec Artémis II (une mission qui consiste à envoyer un équipage faire le tour de la Lune dans un vaisseau), vise à ramener les astronautes américains sur la Lune après plus de cinquante ans d’absence. Par la suite, d’autres missions Artémis sont au programme, afin de maintenir une présence humaine.

