La Nasa vient d’annoncer le nom des quatre astronautes qui voleront autour de la Lune en 2024 avec la mission Artémis II.

Ça y est. On connaît désormais le nom des quatre astronautes qui feront le tour de la Lune dans le cadre du programme Artémis. Comme prévu, l’équipage compte trois Américains et un Canadien. Il s’agit de Christina Koch, Jeremy Hansen, Victor Glover et Gregory Reid Wiseman. Ils ont été annoncés à l’occasion d’une conférence exceptionnelle organisée par l’agence spatiale américaine le 3 avril 2023.

Les quatre astronautes, sur la gauche. // Source : Nasa

Qui sont les membres de la mission Artémis II ?

Gregory Reid Wiseman

De nationalité américaine, sera le commandant de la mission. Gregory R. Wiseman a déjà chacun effectué une première mission dans la Station spatiale internationale (ISS), avec deux sorties extravéhiculaires, pour une durée cumulée de pratiquement treize heures. Au total, il a passé 165 jours dans l’espace à bord de l’ISS. C’était en 2014. À l’époque, c’est un vaisseau Soyouz qui a fait la navette.

La Nasa fait observer par ailleurs que Gregory Wiseman a également commandé la mission de recherche sous-marine NEEMO21 et a récemment occupé le poste de chef des astronautes au sein de l’agence spatiale américaine. Artémis II constituera son troisième voyage.

Gregory Reid Wiseman.

Victor Glover

Également Américain, sera le pilote. Victor Glover a aussi effectué une première mission dans l’ISS, et assuré quatre sorties extravéhiculaires. L’intéressé a passé 167 jours passés dans l’espace à bord de l’ISS. Victor Glover a voyagé en 2020, avec un véhicule affrété par SpaceX. C’était d’ailleurs l’un des premiers Américains ayant eu ce privilège, avec la mission Crew-1.

La Nasa précise qu’il a accumulé 3 000 heures de vol dans plus de 40 avions différents.

Victor Glover.

Christina Koch

Seule femme de l’équipage, également de nationalité américaine, sera spécialiste de mission. Elle a fait les gros titres en 2020, lorsqu’elle a battu le record féminin du temps passé dans l’espace en une fois. Christina Koch a deux vols au compteur, six sorties extravéhiculaires (dont une sortie 100 % féminine) et un temps cumulé dans l’espace de 328 jours. Elle est la plus expérimentée du groupe.

Christina Koch.

Jeremy Hansen

Le seul Canadien du vol, sera le second spécialiste de mission. C’est e seul « bleu » du groupe. Il n’est encore jamais allé dans l’espace. Cette première mission Artémis II constitue un sacré baptême. Auparavant, Jeremy Hansen était un ancien pilote de chasse.

Jeremy Hansen.

Quel est le but de la mission Artémis II ?

Cette mission, appelée Artémis II, sera la première à être envoyée vers la Lune depuis 1972. En effet, cette année-là que survenait l’ultime mission du programme Apollo. Pendant cinquante ans, plus aucun vol habité ne s’est dirigé vers le satellite naturel. Mais cela va changer en 2024, avec cette première expédition qui implique la Nasa et la CSA, son homologue canadienne.

La mission Artémis II vise à de reproduire le vol d’Artémis I, mais sur une durée plus courte. Artémis I a duré vingt-cinq jours, Artémis II une dizaine. Il est important de noter qu’aucun alunissage ne surviendra en 2024. Il s’agit « juste » de faire une boucle autour de la Lune, avec les quatre astronautes à bord, dans la capsule Orion. L’alunissage, lui, est attendu en 2025 avec Artémis III.

La fusée SLS, qui aura pour mission de transporter les équipages dans l’espace, et vers la Lune. // Source : Nasa/Ben Smegelsky

Les États-Unis entendent laisser une place aux nations partenaires. Pour Artémis II, c’est un Canadien. Pour les futures missions Artémis, on s’attend à des participants venant du Japon et de l’Union européenne. La France entend évidemment placer son représentant, Thomas Pesquet. À long terme, on pourrait aussi voir Sohie Adenot, qui s’entraîne dès à présent pour l’espace.

(actualité en cours de développement)

