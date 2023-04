Des aurores boréales ont dansé dans le ciel français dans la nuit du 23 au 24 avril 2023. Voici d’où venaient ces belles lueurs aperçues jusque dans le sud de la France.

Quasiment deux mois après l’apparition de superbes aurores boréales en France, un phénomène identique s’est produit dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 avril 2023. Les Français ont de nouveau pu admirer des aurores boréales, dans le nord du pays comme fin février, mais également jusque dans le sud. D’où sont venues ces lumières chatoyantes dans le ciel de l’hexagone ?

Comme d’habitude avec les aurores boréales, c’est le Soleil qui en est responsable. Plus exactement, c’est une éruption solaire, survenue le vendredi 21 avril 2023, qui a provoqué les aurores en arrivant jusqu’à la Terre, résume sur Twitter le médiateur scientifique Pierre Henriquet. L’éruption provient d’une région active du Soleil, baptisée « 3283 ». Il se trouve que cette zone faisait face à la Terre lorsque l’éruption s’est produite.

Des aurores boréales visibles jusque dans le sud de la France

L’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) avait anticipé une tempête géomagnétique de niveau G1 à G2, soit de niveau « mineur » à « modéré », du 23 au 24 avril.

Effectivement, les premières observations d’aurores boréales ont commencé en Europe dimanche dans la soirée : des lueurs ont été admirées en Allemagne, en Écosse et en Angleterre ou en Pologne. Le NOAA a même revu ses estimations à la hausse. Ainsi, l’orage géomagnétique a finalement atteint un niveau G3 à G4, soit de niveau « fort » à « sévère ».

La France aussi a pu assister au phénomène, au nord, mais également plus au sud du pays, notamment en Vendée et dans le Tarn. Aux alentours de minuit, l’intensité du phénomène a commencé à diminuer, les aurores boréales dérivant en direction du Canada et des États-Unis.

L’activité solaire augmentera jusqu’en 2025 : on peut espérer d’autres aurores

Actuellement, l’activité du Soleil augmente. Il n’est donc pas si surprenant de voir de belles aurores boréales comme celles-ci, jusqu’en France. Le Soleil suit un cycle : depuis 2020, nous sommes dans le 25e cycle du Soleil. Un cycle dure 11 ans et commence par un minimum d’activité solaire, puis est marqué par un maximum. Ce cycle d’activité est déterminé grâce aux taches à la surface de l’étoile, dont le nombre varie de façon périodique. L’activité solaire devrait continuer d’augmenter jusqu’en 2025, avant de baisser de nouveau.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.