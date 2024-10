Lecture Zen Résumer l'article

Une tempête solaire a intensifié les aurores boréales au Pôle Nord. Résultat, on pouvait aussi en voir en France le 7 octobre 2024, pour la troisième fois de l’année 2024. Voici les photos les plus belles prises à cette occasion.

On remercie les éruptions solaires pour le spectacle. Notre Soleil est en effet dans la période intense de son activité. Les tempêtes à sa surface nous envoient un flux de particules plus chargé que jamais. Or, c’est bien ce flux, au contact de nos pôles magnétiques, qui provoque les aurores boréales. Résultat, ces belles aurores sont visibles à des latitudes auxquelles elles se font plus rares habituellement.

Une très grosse tempête a justement eu lieu, il y a quelques jours. Alors, dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 octobre, des Français et des Françaises qui avaient la chance d’être loin de la pollution lumineuse ont pu admirer des aurores boréales. Voici quelques photos qui nous permettent d’admirer par procuration ce spectacle.

Les photos d’aurores boréales en France et dans le monde le 7 octobre 2024

Dans le Finistère (@matteomiossec) :

À côté de Rennes (@Siouxie35) :

Toujours en France (@DelfieC29) :

Dans d’autres pays, plus proches de l’hémisphère, les aurores étaient encore plus visibles dans le ciel. Avec un spectacle grandiose, comme en Irlande du Nord, à Belfast (@babowling12) :

Et puis, sans surprise, en Alaska :

