La nuit dernière, du 26 au 27 février 2023, des aurores boréales étaient visibles dans le nord de la France. Le phénomène devrait se reproduire ce soir, vers 21h, à nouveau dans le Pas-de-Calais.

Les images sont un peu partout depuis ce matin sur les réseaux sociaux : des résidents et résidentes du nord de la France ont pris en photo des aurores boréales. Habituellement, ce phénomène est plutôt attaché aux régions polaires, en Islande, ou en Norvège. Mais, dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 février 2023, on pouvait en observer par chez nous. Et, ce n’est pas fini !

Pourquoi voit-on des aurores boréales jusqu’en France ?

Les aurores boréales proviennent des éruptions solaires — provoquées par des changements dans le champ magnétique du Soleil. Comme l’explique l’astrophysicien Eric Lagadec, notre astre « suit un cycle d’activité de 11 ans, avec un pic d’activité tous les ~11 ans ». Or, comme le prochain pic du cycle actuel est en 2025, « on a donc de plus en plus d’éruptions ».

Les aurores boréales observées en France dans la nuit du 26 au 27 février 2023. // Source : Nicolas Drouhin / infoclimat

Mais, comment des éruptions situées à 149 000 000 km de la Terre peuvent-elles engendrer ces belles couleurs dans le ciel ? Une éruption solaire émet un flash lumineux qui se propage à la vitesse de la lumière « et atteint la terre 8 min après ». Mais ce n’est pas la seule chose que l’on reçoit : « des particules sont éjectées, accélérées presque à la vitesse de la lumière et nous arrivent ~30 min après », explique Eric Lagadec. Dans le lot, on trouve aussi des gaz chauds et magnétiques : ces derniers interagissent avec le champ magnétique situé aux pôles terrestres. Raison pour laquelle on observe ces aurores essentiellement aux pôles.

L’ampleur des aurores dépend de l’ampleur des éruptions solaires. En cas de tempête solaire, aux éruptions fréquentes et très fortes, les aurores deviennent visibles bien au-delà des pôles. C’est le cas en ce moment : si l’on voit les aurores boréales en ce moment en France, c’est parce que « l’éruption a été forte », confirme Éric Lagadec à Numerama.

Quand voir la prochaine aurore boréale en France ?

Le phénomène devrait se reproduire ce soir, dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 février 2023. Il semblerait que la meilleure chance d’en voir soit très précisément autour de 21h.

Où voir les aurores boréales en France ?

Malheureusement, même si la puissance de l’éruption solaire étend le champ de visibilité des aurores, elles restent limitées dans leurs latitudes. Il faudra donc se trouver dans le nord de l’hexagone, du côté des Hauts-de-France. Si l’on se repose sur la nuit dernière, elles étaient particulièrement visibles à Berck-sur-Mer à Robecq dans le Pas-de-Calais.

Éric Lagadec ajoute un petit conseil : « Éloignez-vous de toute source de lumière, pour que vos yeux s’habituent à l’obscurité, et regardez vers l’horizon nord. » Si vous avez moyen de vous éloigner de la pollution lumineuse, donc, vous maximisez vos chances de les voir — et de les photographier (en pose longue).

— Eric Lagadec (@EricLagadec) February 27, 2023

