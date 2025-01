Lecture Zen Résumer l'article

Vous n’avez pas la main verte et cherchez une solution pour garder vos plantes en vie, sans passer votre vie dans les jardineries ou sur Internet en quête de conseils en botanique. Cette sélection vous propose les 5 meilleures applications mobiles gratuites pour soigner vos plantes sans vous prendre le chou.

Identifier les plantes avec votre smartphone, beaucoup d’applications le font déjà et même très bien. On pense notamment à PlantNet, Seek, PictureThis, iNaturalist ou même Google Lens, bien de cette dernière ne soit pas spécialisée dans les végétaux. Mais elles ne fournissent pas d’indications pour entretenir vos fleurs, arbustes et autres pousses.

Des applis pour reconnaitre une plante avec une photo, mais pas que

Planta, des rappels pour chaque étape importante

La première fonctionnalité de Planta est, bien entendu, d’identifier vos plantes grâce à une simple photo. Vous apprendrez ainsi son espèce et ses différentes caractéristiques, et recevrez des conseils pour en prendre soin. Une fois que vous avez enregistré toutes les plantes de votre intérieur, l’application va programmer tous les soins indispensables pour leur bien-être : arroser, rempoter, vaporiser, ajouter de l’engrais, dépoussiérer… Vous recevrez des alertes pour les effectuer selon le planning établi par Planta. Nul besoin d’être un expert en botanique, suivez simplement les rappels de Planta pour maintenir vos végétaux en bonne santé.

Plant Parent, l’app des plantes malades

Plant Parent propose aussi un système d’identification des plantes par photo avec des informations détaillées et des conseils pour en prendre soin. Ce que Plant Parent a en plus, c’est sa fonctionnalité d’identification des maux de la plante. Si les extrémités des feuilles noircissent ou sèchent, si les feuilles deviennent anormalement jaunes, si vous observez des points noirs ou des petits trous, c’est peut-être le signe d’une maladie, d’un manque d’eau ou au contraire d’un arrosage trop important. Sans avoir un bac +12 en botanique, il vous suffit de prendre en photo de ce qui semble anormal et Plant Parent vous indiquera d’où vient le problème et comment le résoudre.

Groww, pour vos plantes d’intérieur et d’extérieur

Comme les autres applications de cette sélection, une simple photo vous permet d’identifier votre plante et de vous fournir de nombreux et précieux renseignements sur ses besoins en eau, en engrais, en luminosité, etc. Mais ce qui distingue Groww, c’est la prise en charge des plantes en extérieur, vous permettant de prendre soin de votre jardin en tenant compte de la géolocalisation, de la température extérieure et des conditions météo. En effet, une plante n’aura pas les mêmes besoins en eau si elle se trouve dans le nord ou dans le sud de la France, si les précipitations sont plus abondantes dans certaines régions, etc.

PlantAI, l’IA au service des plantes pour les identifier et les connaître

En associant l’identification par photo à la puissance de l’intelligence artificielle, PlantAI vous permet d’obtenir des informations détaillées sur n’importe quelle plante en quelques secondes, mais surtout d’obtenir un diagnostic et un traitement adapté aux différentes maladies qui pourraient frapper votre plante. Même si le problème est peu visible comme un retard de croissance ou peu de bourgeon, vous pouvez le décrire et l’IA qui vous indiquera la marche à suivre pour le corriger. Chaque utilisateur reçoit des conseils personnalisés en fonction du type de plante et pour son bien-être (exposition, arrosage, engrais, repiquage, etc.). Notez également la présence d’une communauté active qui répond aux questions, donne des conseils et fonctionne comme un mini-réseau social avec ses publications et ses likes.

PlantIn, 17 000 noms d’espèce référencés

PlantIn réalise une identification par photo, comme les autres applications, mais elle a l’avantage de prendre en charge aussi bien les plantes d’intérieur, que des fleurs, des arbres et même des champignons. Sa base de données contient plus de 17 000 espèces de végétaux et vous permet ainsi d’en savoir toujours plus sur les plantes de votre jardin, les arbres en forêt, ou les soins de vos plantes d’intérieur. L’application permet de planifier des rappels pour l’arrosage et le rempotage, la fertilisation et toutes les routines à mettre en place pour le bien-être de vos plantes. Vous pouvez même trouver des astuces pour prendre soin de vos plantes, y compris pendant une absence prolongée.

