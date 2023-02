La comète ZTF ouvre le bal des observations astronomiques de février en s’approchant de la Terre. Voici tous les phénomènes à voir absolument à l’œil nu ce mois-ci.

L’année astronomique a bien commencé en 2023, avec une belle comète verte, « ZTF », devenue visible à l’œil nue fin janvier. Un nouveau mois d’observations commence ce 1er février, avec encore des occasions d’admirer le ciel, même sans instrument astronomique (lunette ou télescope).

Voici les dates à noter en février 2023 pour profiter du ciel avec vos yeux.

Les phases de la Lune

Comme tous les mois, vous pouvez repérer les phases de la Lune. Le satellite naturel terrestre ne change pas de forme : ce que nous voyons, ce sont différentes portions de la Lune illuminées par le Soleil au fil du temps.

Le dimanche 5 février , c’est la pleine lune. La face de l’astre tournée vers la Terre est entièrement éclairée par le Soleil.

, c’est la pleine lune. La face de l’astre tournée vers la Terre est entièrement éclairée par le Soleil. Le lundi 13 février , le dernier quartier de Lune est de retour. La Lune est en quadrature ouest. Plus simplement : on peut voir une demi-Lune.

, le dernier quartier de Lune est de retour. La Lune est en quadrature ouest. Plus simplement : on peut voir une demi-Lune. Le lundi 20 février , c’est la nouvelle Lune. Elle est en conjonction avec le Soleil, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas la voir dans le ciel nocturne.

, c’est la nouvelle Lune. Elle est en conjonction avec le Soleil, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas la voir dans le ciel nocturne. Enfin, le lundi 27 février, on retrouve un quartier, le premier cette fois. La Lune est en quadrature est.

Une demi-Lune. // Source : Canva

Les planètes visibles à l’œil nu

En février 2023, il faut bien profiter de Mercure et Saturne en début de mois. Ensuite, les deux planètes ne sont plus visibles dans le ciel sans instrument. Il reste toutefois Vénus, Mars et Jupiter pour combler votre soif d’observations.

Ce tableau indique à quels horaires vous verrez les planètes et dans quelles constellations les repérer.

Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Du 1er au 5 7h50 – 8h10

Sagittaire 17h50 – 19h20

Verseau 17h50 – 4h

Taureau 17h50 – 22h

Poissons 17h50 – 18h10

Capricorne Du 6 au 12 invisible 18h – 19h40

Verseau 18h – 3h40

Taureau 18h – 21h40

Baleine invisible Du 13 au 19 invisible 18h20 – 20h

Verseau 18h20 – 3h30

Taureau 18h20 – 21h20

Baleine invisible Du 20 au 26 invisible 18h30 – 20h20

Poissons 18h30 – 3h10

Taureau 18h30 – 21h

Poissons invisible Du 27 au 28 invisible 18h40 – 20h40

Poissons 18h40 – 3h

Taureau 18h40 – 20h40

Poissons invisible

Les autres phénomènes astronomiques

Il reste d’autres événements astronomiques dont vous pouvez profiter en février 2023, à l’œil nu. Ils seront nombreux la seconde quinzaine du mois.

Le mercredi 1er février , la comète ZTF passe au plus près de la Terre. Elle se trouve alors à environ 42 millions de km de nous. La comète ZTF est visible à l’œil nu en France ; consultez notre carte pour la trouver.

, la comète ZTF passe au plus près de la Terre. Elle se trouve alors à environ 42 millions de km de nous. La comète ZTF est visible à l’œil nu en France ; consultez notre carte pour la trouver. Le mardi 14 février , l’occasion est idéale d’observer la lumière zodiacale vers 21h.

, l’occasion est idéale d’observer la lumière zodiacale vers 21h. Si vous avez des jumelles, et un ciel sombre, tentez de voir la nébuleuse d’Orion le lendemain, le soir du mercredi 15 février .

. Ne manquez pas, le mardi 21 février , un fin croissant lunaire en dessous de Vénus.

, un fin croissant lunaire en dessous de Vénus. Le lendemain, mercredi 22 février , la Lune et Vénus sont rejointes par Jupiter. Leur rencontre forme un beau triangle, composé des trois astres les plus brillants de notre ciel nocturne. La lumière cendrée est également observable.

, la Lune et Vénus sont rejointes par Jupiter. Leur rencontre forme un beau triangle, composé des trois astres les plus brillants de notre ciel nocturne. La lumière cendrée est également observable. Puis, le jeudi 23 février , ces trois astres sont encore au rendez-vous pour un joli alignement.

, ces trois astres sont encore au rendez-vous pour un joli alignement. Le lundi 27 février , admirez Mars aux côtés du premier quartier de Lune.

, admirez Mars aux côtés du premier quartier de Lune. Le mardi 28 février, le mois se termine avec une conjonction entre Vénus et Jupiter.

Désormais, vous savez où et quand regarder le ciel pour faire un peu d’astronomie ! Bonnes observations.

