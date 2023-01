La comète ZTF est très brillante. Elle sera visible à l’œil nu en France, un phénomène astronomique assez rare.

La comète C/2022 E3, ZTF, traverse le système solaire. Sur son chemin, elle rend visite à notre planète. Au plus près de sa traversée, elle s’approchera à 42 millions de kilomètres de nous. Mais elle ne le fera qu’une seule fois de votre vivant (son dernier passage en date remonte au Paléolithique, il y a 50 000 ans). Un événement astronomique rare, dont il est possible de profiter à l’œil nu en France — car ZTF est particulièrement brillante.

Ça y est, la comète ZTF est visible à l'oeil nu! Éloignez-vous des villes et de la pollution lumineuse pour en profiter. Elle sera au plus proche de la Terre le 1er février. Je joins une carte pour la trouver dans le tweet en dessous. https://t.co/UgYqhgubEy pic.twitter.com/qDj5pGogVs — Eric Lagadec (@EricLagadec) January 21, 2023

Où voir la comète ZTF ?

Partout où vous pouvez observer la Grande Ourse, dans l’hémisphère nord, vous pouvez distinguer la comète ZTF. Cela concerne donc toute la France. C’est dans cette région du ciel qu’il faudra regarder pour la voir : elle sera présente entre la Petite et la Grande Ourse.

Vous pouvez vous munir d’un télescope ou de jumelles pour la distinguer au mieux, mais elle est normalement visible aussi à l’œil nu. Pour ce faire, il vaut mieux s’éloigner de la pollution lumineuse des villes qui voile la voûte céleste. Par ailleurs, il faut que le ciel soit pleinement dégagé.

Quand voir la comète ZTF ?

La comète ZTF est visible dans le ciel depuis le 20 janvier. C’est autour du 1er et du 2 février qu’elle sera au plus proche de la Terre (« proche » étant 42 millions de kilomètres), puis elle s’éloignera peu à peu. De fait, la meilleure période est en ce moment : entre la fin janvier et début février 2023.

