2022 s’achève en beauté pour les amateurs et amatrices d’astronomie. Décembre est ponctué par une occultation de Mars, un essaim d’étoiles filantes et des conjonctions.

Le dernier mois de l’année est arrivé ! À l’approche des fêtes de fin d’année, les températures baissent. Toutefois, il ne faut pas se laisser décourager. Des occasions de profiter de phénomènes astronomiques visibles à l’œil nu se présentent encore en décembre 2022.

Voici les spectacles astronomiques à admirer, même sans instrument astronomique, ce mois-ci.

Les phases de la Lune

À l’œil nu ou aux jumelles, vous pouvez observer la Lune. Dès lors qu’elle est levée et visible, on peut distinguer certaines formations à sa surface. Ses plus imposants cratères d’impact et mers sont visibles même depuis votre jardin, ou de votre fenêtre.

On parle de phases de la Lune pour suivre son évolution au long du mois. Elles désignent simplement la portion de la Lune que nous voyons éclairée par le Soleil, vu de la Terre.

Le jeudi 8 décembre , c’est la pleine Lune. Il ne se passe rien de mystique, mais c’est joli.

, c’est la pleine Lune. Il ne se passe rien de mystique, mais c’est joli. Le vendredi 16 décembre , c’est le moment du dernier quartier. La Lune se trouve alors en quadrature Ouest. On peut voir une demi Lune.

, c’est le moment du dernier quartier. La Lune se trouve alors en quadrature Ouest. On peut voir une demi Lune. Le vendredi 23 décembre correspond à la nouvelle Lune. Impossible de distinguer la Lune dans le ciel.

correspond à la nouvelle Lune. Impossible de distinguer la Lune dans le ciel. Enfin, le vendredi 30 décembre, c’est la phase du premier quartier. La Lune est en quadrature Est.

La Lune. // Source : Canva

Les planètes visibles à l’œil nu

Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne : toutes les planètes visibles à l’œil nu dans notre système solaire sont observables en décembre. Il faut cependant patienter jusqu’en moitié de mois pour distinguer nos deux voisines les plus proches du Soleil.

Voici quand les voir et dans quelles constellations.

Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Du 1er au 4 Mercure invisible Vénus invisible Mars 18h – 8h20 Jupiter 17h – 1h30 Saturne 17h – 21h50 Du 5 au 11 Mercure invisible Vénus invisible Mars 17h20 – 8h10 Jupiter 17h – 1h Saturne 17h – 21h20 Du 12 au 18 Mercure 17h – 17h10 Vénus invisible Mars 17h – 7h30 Jupiter 17h – 0h04 Saturne 17h – 21h Du 19 au 25 Mercure 17h – 17h30 Vénus 17h – 17h10 Mars 17h – 6h50 Jupiter 17h – 0h10 Saturne 17h – 20h30 Du 26 au 31 Mercure 17h10 – 17h40 Vénus 17h10 – 17h30 Mars 17h10 – 6h20 Jupiter 17h10 – 23h50 Saturne 17h10 – 20h10 Constellation Mercure Sagittaire Vénus Sagittaire Mars Taureau Jupiter Poissons Saturne Capricorne

Les autres phénomènes astronomiques

Voici enfin les nombreux autres phénomènes astronomiques qui vous attendent en décembre 2022.

Mars est au plus près de la Terre le jeudi 1er décembre . On dit qu’elle est au périgée (le point de son orbite le plus proche de la Terre).

. On dit qu’elle est au périgée (le point de son orbite le plus proche de la Terre). Le dimanche 4 décembre , Saturne, Jupiter, la Lune et Mars se trouvent le long de l’écliptique (la ligne imaginaire sur la voûte céleste près de laquelle les planètes semblent se déplacer).

, Saturne, Jupiter, la Lune et Mars se trouvent le long de l’écliptique (la ligne imaginaire sur la voûte céleste près de laquelle les planètes semblent se déplacer). Le mercredi 7 décembre , la pleine Lune se lève en compagnie d’un petit point rougeâtre : Mars lui tient compagnie.

, la pleine Lune se lève en compagnie d’un petit point rougeâtre : Mars lui tient compagnie. Le jeudi 8 décembre , Mars est à l’opposition, à 6h41 très exactement. Ce n’est pas tout : la planète est alors également occultée par la Lune.

, Mars est à l’opposition, à 6h41 très exactement. Ce n’est pas tout : la planète est alors également occultée par la Lune. Le mercredi 14 décembre , c’est le pic d’activité d’un essaim d’étoiles filantes, les Géminides.

, c’est le pic d’activité d’un essaim d’étoiles filantes, les Géminides. À l’aube du mardi 20 décembre , profitez d’une jolie lumière cendrée.

, profitez d’une jolie lumière cendrée. Le mercredi 21 décembre correspond au solstice d’hiver.

correspond au solstice d’hiver. Le soir du dimanche 25 décembre , pile pour Noël, toutes les planètes visibles à l’œil nu et la Lune sont à observer.

, pile pour Noël, toutes les planètes visibles à l’œil nu et la Lune sont à observer. Le lendemain, lundi 26 décembre , c’est une conjonction entre la Lune et Saturne qui est prévue.

, c’est une conjonction entre la Lune et Saturne qui est prévue. Puis, le jeudi 29 décembre, Vénus et Mercure se croisent de très près.

Bonnes observations du ciel en cette fin 2022 ! Rendez-vous l’année prochaine pour de nouveaux spectacles célestes.