L'hiver commence ce dimanche 22 décembre 2019. Pourquoi le solstice d'hiver n'est-il pas tombé la veille ? Voici pourquoi il peut y avoir un décalage certaines années.

L’hiver va commencer : le dimanche 22 décembre 2019 est la date du solstice d’hiver dans l’hémisphère nord. Celui-ci a précisément lieu à 5h19. Cette année, cet événement astronomique ne se produit pas le 21 décembre, comme on aurait pu s’y attendre, mais un jour plus tard. Comment l’expliquer ?

Il faut d’abord rappeler ce qui se passe dans l’espace lors du solstice de décembre. Il s’agit du moment où l’hémisphère sud de la Terre est dirigé vers le Soleil (en juin, c’est l’hémisphère nord).

Comment expliquer le décalage ?

Pendant le solstice d’hiver, le Soleil passe au zénith du tropique du Capricorne (Cancer lors du solstice d’été). Le zénith est le point de la sphère céleste qui se trouve juste au-dessus de nos têtes, à la verticale. Dire que le Soleil est à son zénith quand il est haut dans le ciel est un abus de langage, car le zénith ne désigne pas le point le plus haut de la trajectoire d’un astre dans le ciel. Dans ce cas, il faut parler de point culminant.

Le décalage du solstice d’hiver s’explique aussi par le calendrier. L’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l’Observatoire de Paris a dressé une liste des solstices d’hiver entre 1583 et 2999. Le document montre que le solstice d’hiver peut tomber le 21 ou le 22 décembre, selon les années (voire, très rarement, le 20 et le 23). L’an dernier, le solstice d’hiver est tombé le 21 décembre. Ce sera la même chose en 2020 et 2021. La prochaine fois que le solstice d’hiver tombera le 22 décembre, ce sera en 2023. L’événement est arrivé une fois le 23 décembre, en 1903 : cela ne se reproduira pas avant 2303.

Nous utilisons le calendrier grégorien. Une année sur quatre, que l’on appelle année bissextile, le calendrier possède un jour supplémentaire, le 29 février. Cet ajustement est lié au fait que l’année civile de 365 jours ne correspond pas tout à fait au temps qu’il faut à la Terre pour faire une révolution autour du Soleil (soit 365 jours, 5 heures et 48 minutes). Il y a donc un écart entre le temps de révolution et le calendrier adopté, que les années bissextiles servent à corriger.

Ce dimanche 22 décembre, l’hémisphère nord entrera dans l’hiver. Le Soleil se lèvera à 8h43 et se couchera à 16h54.