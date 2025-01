Lecture Zen Résumer l'article

Cela arrive rarement. Pourtant, en cette troisième semaine de janvier 2025, un alignement exceptionnel de six planètes sera visible depuis la Terre. Sur base des recommandations de l’Observatoire de la Côte d’Azur et de la Nasa, on vous donne les meilleurs tips pour observer ce phénomène exceptionnel.

Cette semaine, du 20 au 25 janvier 2025, à partir du coucher du Soleil, un alignement de 6 planètes sera visible dans le ciel nocturne. Un phénomène rare qui concerne Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. En se fondant sur les recommandations de l‘Observatoire de la Côte d’Azur et de la Nasa, on vous explique comment réunir les meilleures conditions d’observation.

1. Éloignez-vous de la lumière

C’est dans un ciel sombre, dépourvu de pollution lumineuse, que vous aurez le plus de chance d’apercevoir les planètes. Certaines étoiles et planètes ne dégagent qu’une faible luminosité et ne seront pas visibles si vous êtes trop près de la ville. D’après la Nasa, il faut s’éloigner d’« au moins 20 à 30 miles (30 à 50 kilomètres) des limites de la ville ». En France, il y a 5 réserves propices à l’observation d’un ciel étoilé, recensé par l’Observatoire de la Côte d’Azur :

le territoire « Alpes Azur Mercantour »,

le parc naturel national des Cévennes,

le parc naturel régional du Vercors,

le parc naturel régional des Millevaches en Limousin,

le Pic du Midi de Bigorre

2. Tenez compte de la phase de la Lune

On ne s’en douterait pas forcément au premier abord, mais la phase de la Lune a un impact sur la visibilité des étoiles. Lorsqu’elle est pleine, elle dégage beaucoup de lumière. Par le même effet que la pollution lumineuse, cette intense lumière éclipse les autres étoiles qui brillent moins fortement.

D’après la Nasa, « le meilleur moment pour observer les étoiles sont les deux semaines avant et après la phase de la nouvelle lune. Ces soirs-là, la Lune est soit absente du ciel toute la nuit, soit se couche quelques heures après le coucher du soleil, soit ne se lève pas avant les heures avant l’aube ».

3. Utilisez une lumière rouge pour vous guider

Pour observer le ciel dans les meilleures conditions, le but est qu’il fasse le plus sombre possible. Mais, comment faire pour vous repérer sur la terre ferme ? La lumière blanche des torches classiques est à bannir parce qu’elle a pour effet « d’aveugler ». Vos yeux devront donc reprendre le temps de s’adapter à l’obscurité, ce qui peut prendre jusqu’à 20 minutes. La meilleure solution ? Utiliser une lampe avec une luminosité faible comme les lampes à lumière rouge.

Carte de la Nasa de la Californie qui montre les endroits de pollution lumineuse // Source : NASA’s Earth Observatory

4. Utilisez une carte du ciel pour vous repérer

S’il est excitant de s’imaginer assister à un phénomène stellaire rare, il est souvent frustrant de ne pas réussir à se repérer dans le ciel. Pour vous aider dans cette quête stellaire, il existe plusieurs applications téléchargeables sur votre smartphone.

5. Les jumelles sont vos amies

Quatre des six planètes seront visibles à l’œil nu : Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Cependant, Uranus et Neptune sont trop loin de la Terre et n’émettent pas suffisamment de lumière pour se laisser observer sans un grossissement. Munissez-vous donc de jumelles pour avoir une chance de les apercevoir !

6. Choisissez bien votre endroit

Ce sont des détails, certes, mais ils peuvent faire la différence et vous permettre, une fois cumulés, d’avoir une super vue sur les étoiles. D’après la Nasa, se situer à une altitude plus élevée permet de se placer au-dessus de la brume ou du brouillard qui pourraient vous bloquer la vue.

Être proche d’une montagne peut aussi être un atout. En effet, la montagne bloquera une partie de la lumière émanent des villes, et donc vous permettra d’observer un ciel plus sombre.

Carte céleste montrant les planètes visibles après la tombée de la nuit en janvier 2025. // Source : NASA/JPL-Caltech

Pour autant, même si être à proximité d’une montagne aide à bloquer la pollution lumineuse, essayez d’avoir une vue dégagée sur le ciel afin de pouvoir l’observer pleinement. On évite donc d’être au milieu d’une forêt ou dans le fond d’une vallée.

Par ailleurs, la direction dans laquelle vous regarderez affectera aussi la visibilité des étoiles. Le but est qu’il n’y ait pas de centre de pollution lumineuse entre vous et le trajet de l’objet céleste que vous observez.

Enfin, faites attention à la météo. S’il y a des nuages ce soir-là et que l’observation est impossible, pas de panique ! Les planètes remettront le couvert fin février et mi-août. Il devrait se produire d’autres alignements de planètes observables depuis la Terre.

