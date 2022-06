Ce mercredi 6 juin, Marvel lance sa nouvelle mini-série Ms. Marvel (ou Miss Marvel, en VF). Vous vous demandez comment regarder ce show dédié à la jeune Kamala Khan ? Ce n’est pas compliqué, d’autant qu’on vous explique tout.

Après un petit détour par Star Wars avec Obi-Wan Kenobi, Disney+ retourne à son amour pour le Marvel Cinematic Universe. Après Moon Knight, voici aujourd’hui venir Ms. Marvel, une nouvelle mini-série en 6 épisodes, dédiée à un nouveau personnage. Créée par Bisha K. Ali et portée par la jeune Iman Vellani dans le rôle de Kamala Khan, une adolescente fan de super-héros, l’œuvre semble à première vue s’adresser en priorité aux spectateurs de cette tranche d’âge.

Cependant, outre suivre sa vie de famille et son parcours scolaire compliqués, et l’arrivée de ses propres super-pouvoirs, le show centré sur la pakistano-américaine devrait également servir d’introduction au futur film The Marvels. Voir cette série pourrait donc être assez utile à la compréhension de la phase 4 du MCU.

Comment regarder Ms. Marvel en streaming en ligne en France ?

En passant par Disney+

Chez Disney+, ce n’est pas sorcier : il n’y a qu’un seul abonnement, à 8,99 euros par mois ou 89,99 euros à l’année (soit -15 % sur l’année), et ce sans engagement. Direction le site web officiel ou bien les applications proposées sur Android/iOS/TV pour y souscrire. Malheureusement, la plateforme ne propose plus de période d’essai gratuite.

En passant par Canal+

Canal+ n’est pas la solution la moins chère, mais il s’agit pour le coup de l’une des plus complètes. L’offre à 20,99 euros par mois, baptisée de manière claire Canal+ et Disney+, propose donc l’accès à Disney+, mais aussi à une bonne partie de ce que propose Canal+ dans son catalogue. Attention en revanche, cette formule s’accompagne d’un engagement salé de 24 mois. De plus, après 12 mois le prix monte à 24,99 euros par mois.

Si cette association vous laisse encore sur votre faim, l’offre Ciné/séries à 34,99 euros par mois (également avec engagement de 2 ans et prix qui grimpe à 40,99 euros par mois au bout d’un an) ajoute aussi l’accès à Netflix, OCS, StarzPlay et d’autres chaînes Canal+. Ces offres existent aussi en version plein tarif mais sans engagement . Enfin, toutes ces formules sont accessibles à moitié prix pour les -26 ans.

En passant par un FAI (Orange, Free, SFR)

Dernière possibilité, certains Fournisseurs d’Accès à Internet proposent de s’abonner à Disney+ en passant par votre box TV. Sans surprise, le prix pratiqué est le même que celui réclamé par le service de SVOD. C’est le cas d’Orange au travers de ses forfaits fibre et ADSL depuis la chaîne 68. Même chose chez SFR, où plusieurs bouquets TV sont proposés en option. Chez Free enfin, il est possible de s’abonner en option à Disney+ via les différents abonnements Internet proposés : Freebox Delta à 39,99€ par mois ou Freebox Pop à 29,99€ par mois pour la première année. C’est dans le canal 132 de votre Freebox ou sur votre Espace Abonné que ça se passe ensuite.

