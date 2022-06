Sony donnera une présentation PlayStation dans la nuit de jeudi à vendredi. On espère de belles annonces pour les propriétaires d’une PS5.

Il n’y a pas de salon E3 cette année, mais cela ne va pas empêcher les différents acteurs du marché du jeu vidéo d’animer le mois de juin avec des conférences et des présentations. Sony est le premier constructeur à dégainer, avec un State of Play qui sera notamment articulé autour du PlayStation VR2, son futur casque de réalité virtuelle.

Source : Sony

Comment suivre la conférence PlayStation ?

Pour assister à la présentation en direct, il faudra sacrifier un peu de sommeil : rendez-vous sur Twitch ou sur YouTube, à partir de 23h59, heure française. On connaît la durée de l’événement : 30 minutes environ.

Quand ? Le 2 juin 2022 à 23h59, heure française ;

Le 2 juin 2022 à 23h59, heure française ; Où ? Ici, sur Twitch ou sur YouTube ;

Ici, sur Twitch ou sur YouTube ; Quoi ? La conférence PlayStation centrée sur les jeux à venir sur PS4, PS5 et PS VR2.

Des nouvelles du PlayStation VR2

Sony ouvre donc le bal des grosses annonces avec un State of Play qui devrait permettre de remplir le calendrier jusqu’à la rentrée (du moins on l’espère), voire un peu plus.

Dans son court communiqué publié sur son blog, Sony se contente d’indiquer qu’il y aura « des révélations palpitantes » (en provenance des éditeurs tiers) et « des aperçus de plusieurs jeux en cours de développement pour le PlayStation VR2 ». La multinationale n’a pas besoin d’en dire beaucoup pour faire monter l’engouement et l’essentiel de la présentation sera peut-être à propos du casque de réalité virtuelle.

On sait déjà une chose : on verra des nouvelles images de Horizon Call of the Mountain, expérience VR qui devrait servir de vitrine pour le PS VR2. Parmi les « révélations palpitantes », il pourrait y avoir des jeux comme Final Fantasy XVI (silencieux depuis son officialisation) ou le remake de Resident Evil 4. Tout est possible avec Sony, et on espère que ce State of Play nous fera rêver.

Découvrez un nouvel aperçu d'Horizon Call of the Mountain sur #PSVR2, pendant le State of Play.



L'émission commencera demain à 23h59, mettez un rappel ici : https://t.co/xStPhgZ38X pic.twitter.com/O9qjVz0xyw — PlayStation France (@PlayStationFR) June 1, 2022