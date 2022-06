En juin, les abonnés Netflix vont avoir de quoi regarder entre la sixième saison de Peaky Blinders, les nouveaux épisodes de Umbrella Academy et quelques films cultes.

L’arrivée de la nouvelle saison de Stranger Things avait animé le mois de mai de Netflix. Pour juin, la plateforme reste sur sa lancée avec des nouveaux épisodes de plusieurs séries populaires (Peaky Blinders, Umbrella Academy).

Les fans de cinéma ne seront pas en reste non plus, particulièrement les amateurs d’animation. Entre Akira et Spider-Man: New Generation, ils vont certainement avoir des excuses pour lancer Netflix.

Chaque mois, nous vous proposons une sélection large, mais éditorialisée, de ces programmes à venir en France. Ils sont classés par catégories puis par date de sortie. Tous nos articles relatifs aux sorties SVoD sont disponibles ici. N’hésitez pas non plus à consulter nos astuces pour mieux profiter de Netflix.

Vous ne savez toujours pas quoi regarder sur la plateforme au N rouge ? Nous avons également dressé une liste resserrée des meilleures séries sur Netflix France du moment, ainsi qu’une sélection des meilleurs films Netflix, en fonction des thèmes et des genres recherchés.

Les séries qui arrivent en juin 2022 sur Netflix.

2 juin : Borgen, le pouvoir ou la gloire

« La ministre des Affaires étrangères Birgitte Nyborg voit sa carrière compromise lorsqu’un conflit pétrolier au Groenland menace de se transformer en crise internationale ». Le grand retour de Borgen, 10 ans plus tard, cette fois sur Netflix. On en attendait pas moins <3

10 juin : Peaky Blinders, saison 6

L’un des grands événements Netflix de juin. Attention, c’est la dernière saison…

10 juin : First Kill

Juliette et Calliope tombent amoureuses. Problème ? L’une est vampire, l’autre chasse… les vampires.

16 juin : Love & Anarchy, saison 2

L’amour, encore et toujours.

22 juin : Umbrella Academy, saison 3

Des super-héros d’un tout autre genre.

24 juin : Money Heist Korea

C’est la version coréenne de La Casa de Papel. Vivement la version française avec Jonathan Cohen.

24 juin : Seul face à l’abeille

Parce qu’on adore Mr Bean.

Les films qui arrivent en juin 2022 sur Netflix.

1er juin : Akira

Un film d’animation culte, à ne manquer sous aucun prétexte (si vous ne l’avez pas encore vu).

1er juin : La Tour Montparnasse infernale

Eric et Ramzy lavent des carreaux et font des blagues.

1er juin : Robin des Bois

Ce n’est pas le meilleur film centré sur Robin des Bois. Ce n’est pas le pire non plus.

1er juin : Lara Croft Tomb Raider : Le Berceau de la vie

La deuxième adaptation du célèbre jeu vidéo, avec Angelina Jolie dans le rôle de l’aventurière.

15 juin : Loving

Mildred et Richard Loving s’aiment et décident de se marier. Rien de plus naturel – sauf qu’il est blanc et qu’elle est noire dans l’Amérique ségrégationniste de 1958.

17 juin : Spiderhead

Dans un établissement dirigé par un homme étrange, deux jeunes détenus subissent des expériences altérant leurs émotions. Par le réalisateur de Top Gun: Maverick.

30 juin : Spider-Man: New Generation

L’un des meilleurs films de super-héros de ces dernières années, tant artistiquement que scénaristiquement.