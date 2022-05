Un fan d’Elden Ring est en train de préparer un mod qui permettra de vraiment jouer à deux au jeu. On espère que cela inspirera FromSoftware pour ses futures productions.

Elden Ring est un jeu vidéo incroyable. Mais il a quand même quelques petits défauts, comme le mode coopératif qui n’est ni pratique à utiliser (suivez notre guide) ni très épanouissant. C’est pour cette raison que le modder LukeYui travaille, depuis plusieurs semaines, sur un vrai mode coopératif. Dans une vidéo publiée le 20 mai sur YouTube, il annonce que son projet sera disponible le 27 mai, via le portail Nexus Mods (version PC, uniquement).

« Le mod va retirer les limites du mode multijoueur et permettre aux liens de persister après la mort. La progression sera partagée par tous les participants », indique-t-il en description. Comme sa création est très ambitieuse, il compte d’abord passer par une bêta publique. Il mise aussi sur le soutien de certains streamers pour populariser son mod qui peut vraiment changer la manière d’apprécier Elden Ring dans son ensemble, tout au moins à plusieurs.

FromSoftware ferait bien de s’inspirer de ce mod

Dans Elden Ring, on peut invoquer un ou plusieurs joueurs à des endroits précis — généralement avant un boss. Sauf que l’association prend fin quand un participant meurt, quand ledit boss est terrassé ou quand on quitte la zone autorisant la coopération. Pire, les joueurs appelés ne sont que des esprits moins puissants et il faut utiliser des objets consommables pour en profiter.

LukeYui veut abattre ces barrières en intégrant des sessions en ligne beaucoup plus fluides. Elles offriraient l’opportunité de créer de véritables instances et de partir à l’aventure sur l’intégralité de la carte, sans aucune restriction (avec une progression partagée, donc). De quoi faire d’Elden Ring un tout autre jeu pour qui préférerait ne pas se lancer dans ce cauchemar en solitaire.

Elden Ring // Source : Capture d’écran

Si le mod tient toutes ses promesses, peut-être qu’il pourrait inspirer FromSoftware. Elden Ring n’est pas son seul jeu à pâtir d’un mode coopératif inhospitalier et davantage conçu comme un petit coup de pouce ponctuel. Il perpétue en réalité cette tradition, qui décourage les gens de jouer ensemble. Le studio japonais doit sans douter estimer qu’un vrai mode coopératif est en inadéquation avec l’essence de la recette Dark Souls, d’abord pensée pour pousser les joueuses et les joueurs dans leurs retranchements. Mais il pourrait quand même laisser l’option.