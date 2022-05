Des fuites et des rumeurs convergent vers un retour de la saga culte Silent Hill. Remake, reboot, possible exclusivité PS5… Tout est possible.

Silent Hill fait indéniablement partie des poids lourds du jeu vidéo. Mais les fans ne le savent que trop bien : il n’y a eu aucun épisode inédit depuis Silent Hill: Downpour — sorti en 2012. Une disette immense, qui pourrait bientôt prendre fin à en croire les quelques bruissements insistants apparus ces derniers jours.

Tout a commencé sur le compte twitter de Dusk Golem, enthousiaste de l’horreur qui a publié des captures d’un mystérieux jeu Silent Hill. L’affaire en serait sans doute restée là sans l’intervention de Konami. L’éditeur, qui détient les droits de la licence), a fait supprimer les images via une plainte DMCA déposée le 13 mai 2022, un acte jamais anodin et qui rend crédible la thèse d’un retour imminent de Silent Hill.

Une rumeur autour du retour de Silent Hill. // Source : Twitter

Un remake de Silent Hill 2, un nouvel opus ou les deux ?

Les images en question montrent un Silent Hill 100 % inédit, avec des graphismes aux standards actuels. On y voit des décors lugubres, d’autres tout droit sortis d’un cauchemar. Ce nouvel épisode serait apparemment centré sur une héroïne assez jeune, en proie à une crise existentielle. Selon Dusk Golem, Sony serait impliqué dans le projet, ce qui pourrait faire de ce Silent Hill une exclusivité PlayStation 5 — une exclusivité de marque dans le cas présent.

Outre ce supposé Silent Hill flambant neuf, Konami travaillerait en parallèle en compagnie de Bloober Team pour proposer un remake de Silent Hill 2. C’est ce qu’affirme l’insider Nate the Hate dans un tweet publié le 15 mai. Il évoque « des puzzles retravaillés », « des nouvelles fins » et « une exclusivité temporaire PlayStation ». Il ajoute aussi que plusieurs projets Silent Hill sont actuellement en développement, ce qui pourrait faire cohabiter ce remake et un nouvel opus. Journaliste pour Venturebeat, Jeff Grubb corrobore ces indiscrétions, en parlant de « plusieurs sources ». Selon lui, Konami aurait dû faire une annonce l’année dernière, en juin, avant de se raviser.

Rumeurs autour de Silent Hill. // Source : Twitter

Peut-on croire, aussi, à ce remake de Silent Hill 2 ? Oui. Le 30 juin 2021, Konami et Bloober Team officialisaient un partenariat stratégique pour développer des jeux vidéo. Quelques semaines auparavant, au détour d’un entretien accordé à GamesIndustry, Piotr Babieno, CEO de Bloober Team, vendait la mèche : « Nous travaillons depuis plus d’un an sur un autre jeu vidéo, une autre licence d’horreur, et nous le faisons avec un grand éditeur. » Konami serait donc ce grand éditeur et Silent Hill cette autre licence d’horreur. Le mariage semble vertueux, puisque Bloobter Team est un spécialiste des jeux psychologiquement exigeants.

FUCK KONAMI https://t.co/YRl5uXQlO6 — Guillermo del Toro (@RealGDT) December 2, 2016

On rappelle que Konami a annulé Silent Hills, immense gâchis qui aurait dû réunir Hideo Kojima (les Metal Gear), le réalisateur Guillermo Del Toro et l’acteur Norman Reedus (The Walking Dead). Le trio s’est finalement entendu sur Death Stranding.