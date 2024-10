Lecture Zen Résumer l'article

Disponible depuis seulement quelques jours, l’excellent remake de Silent Hill 2 a déjà droit à son lot de mods sur PC. Plusieurs d’entre eux suppriment l’épais brouillard qui marque les esprits lors des premières heures.

À son arrivée dans la ville de Silent Hill pour élucider le mystère entourant une lettre de sa femme décédée, James Sunderland est accueilli par un épais brouillard. Ce phénomène climatique permettait aux développeurs du jeu original d’outrepasser les limitations techniques (brume épaisse = on en montre moins) et de renforcer un peu plus l’ambiance angoissante du jeu (brume épaisse = on voit moins).

Le remake de Silent Hill 2, disponible depuis le 8 octobre sur PS5 et PC, réutilise bien évidemment cette mécanique du brouillard, élément distinctif de l’un des meilleurs jeux d’horreur de l’histoire. Toutefois, cela n’empêche pas certains passionnés de s’amuser à supprimer cette visibilité réduite avec des mods, exclusifs à la version PC. Sur le portail Nexus Mods, on trouve déjà une palanquée d’options qui offrent l’opportunité de retirer le brouillard pour y voir plus clair.

Avec brume Sans brume

Silent Hill 2 est bien vide sans son brouillard

Sunny Hills, comme son nom l’indique, transforme Silent Hill en Sunny Hills, c’est-à-dire une ville bien plus ensoleillée. Son créateur précise même : « Sans le brouillard, c’est très lumineux, pour ainsi dire ». Le mod intitulé Silent Hill 2 HD Collection, lui, est un peu plus moqueur puisqu’il rappelle que la remasterisation HD, parue en 2012, avait un peu trop atténué l’effet de brume (au grand dam des fans).

Sans son brouillard, le remake de Silent Hill 2 est méconnaissable, comme en témoignent ces quelques captures d’écran partagées sur Reddit. Toutefois, on conserve quand même l’argument inquiétant puisqu’on déambule dans des rues vides — ce qui ne donne pas du tout envie. De temps en temps, il arrivera de croiser un monstre à l’allure effrayante. Notez que la direction artistique, chapeautée par le studio Bloober Team, est encore plus appréciable avec un rendu aussi précis.

On rappelle que la brume permet aussi de dissimuler les ennemis, qu’on entend (grâce à leurs bruits et au grésillement d’une radio) avant de voir. Avec ces mods, on perd cette tension permanente et ce sentiment d’insécurité. En bref, ils ne rendent pas vraiment hommage à l’essence du jeu, mais viennent plutôt offrir une vision loin d’être inintéressante. C’est toujours mieux qu’une page Wikipédia vandalisée.

