Dans le remake de Silent Hill 2, on ramasse d’étranges photos arborant un chiffre et une phrase. Il s’agit d’une énigme un peu complexe, qui vient tout juste d’être élucidée par un fan.

« You’ve been here for two decades », soit, dans notre langue, « Tu es là depuis deux décennies ». Cette phrase est la solution d’une énigme du remake Silent Hill 2, la plus tirée par les cheveux, percée par DaleRobinson. Dans un sujet publié sur Reddit le 3 novembre 2024, ce fan assidu a partagé sa découverte qui risque de provoquer un eurêka chez nombre de joueuses et de joueurs.

Ainsi, dans Silent Hill 2, on peut ramasser des « photos étranges », prises avec un Polaroid. Rangées dans un inventaire, elles n’ont a priori aucune utilité concrète pour le déroulement normal de la partie. Sauf qu’elles sont associées à un chiffre et à une phrase qui, après une bonne dose de réflexion, peuvent être assemblées en une phrase complète. Cette dernière brise en quelque sorte le quatrième mur, puisqu’elle s’adresse autant au fan (le Silent Hill 2 original est paru il y a plus de 20 ans) qu’au héros (bloqué dans une boucle ?).

Les photos étranges dans Silent Hill 2. // Source : Capture PS5

Comment résoudre l’énigme la plus complexe de Silent Hill 2 ?

Chacune des photos met plus ou moins en évidence un élément en particulier. Par exemple, une photo montre six fenêtres ouvertes, un chiffre qui indique la lettre à retenir dans la phrase associée au cliché (« Y », dans l’exemple mentionné). Il faut ensuite se référer au chiffre inscrit au dos pour placer correctement la lettre dans la phrase à trouver. Il y a 26 lettres à deviner en tout.

Cette énigme est tarabiscotée pour plusieurs raisons. Déjà, elle ne fonctionne qu’en anglais, et il ne faut donc pas se fier à la traduction française qui s’affiche à l’écran. Ensuite, il faut pouvoir dénicher l’élément mis en exergue par la photo, ce qui n’est pas toujours évident. La phrase écrite est un indice, mais les développeurs sont parfois allés très loin. Exemple : la troisième photo montre une porte avec trois faisceaux lumineux, et on peut lire « Your best buddy ! » (« Ton meilleur pote ! »). Il faut ici comprendre que le meilleur ami est la lumière et en déduire que le chiffre à trouver est le « 3 », renvoyant alors à la lettre « U ».

Ici, c’est le nombre de pas qui est important. // Source : Capture PS5

Toutes les photos sont accessibles dans ce sujet Reddit qui vous permettra de percer vous-même l’énigme au besoin, en activant vos méninges.

DaleRobinson a-t-il inventé la solution ? Mateusz Lenart, directeur créatif du remake de Silent Hill 2 pour Bloober Team, a confirmé que le secret avait bien été percé. Sur X (ex-Twitter), il indique : « Je savais que cela ne resterait pas caché trop longtemps (il y avait une théorie au sein du studio qui disait que ce puzzle était trop difficile) ! Je tenais vraiment à ce que la solution soit subtile quand j’ai dessiné ces photos… Je pense que le timing de la résolution ne pouvait pas être meilleur. » Un grand bravo à DaleRobinson.

