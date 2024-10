Lecture Zen Résumer l'article

La saga Silent Hill fait son retour avec un remake du deuxième opus. Mais le plébiscite de la presse ne semble pas au goût de tout le monde, à tel point que la page Wikipédia du jeu a été sabotée.

Cette semaine marque le retour au premier plan de la saga d’horreur Silent Hill, appréciée des amatrices et amateurs de sueurs froides et d’ambiances lugubres. Konami a effectivement commandé un remake du deuxième opus au studio spécialiste Bloober Team, à paraître le 8 octobre 2024 sur PS5 et PC. Et bien lui en a pris, puisque les retours sont élogieux de la part de la presse, avec un score Metacritic à 87 sur 100 — il est amplement mérité, si j’en crois mes 10 premières heures de jeu.

Sauf que ce plébiscite n’est pas au goût de tout le monde. Comme l’indique Eurogamer dans un article publié le 6 octobre, la page Wikipédia en anglais du remake de Silent Hill 2 a été sabotée. Ce 7 octobre, elle est carrément passée en statut de semi-protection afin d’empêcher certaines modifications. « Cette page est actuellement semi-protégée afin que seuls les utilisateurs établis et enregistrés puissent l’éditer », peut-on lire. La page Wikipédia du jeu en français n’est pas concernée, a pu vérifier Numerama.

Page Wikipédia du remake de Silent Hill 2. // Source : Capture d’écran

Pourquoi la page Wikipédia de Silent Hill 2 a été sabotée

Les individus mécontents qui se sont attaqués à la page Wikipédia du remake de Silent Hill 2 ont modifié le bloc dédié aux notes. Concrètement, ils ont tenté de faire croire que le jeu avait reçu des notes désastreuses, et « les pires tests possibles et imaginables ». Alors que Eurogamer a attribué la note maximale de 5 sur 5, soulignant les immenses qualités du remake, la page Wikipédia a affiché pendant quelques heures la note de 0 sur 5. Silent Hill 2 s’est donc retrouvé avec un Metacritic à 27 sur 100, soit 60 points de moins que la réalité.

Tout porte à croire que les plus fervents admirateurs de Silent Hill 2 apprécient peu l’existence de ce remake développé par Bloober Team (studio à qui l’on doit The Medium ou encore Blair Witch). La première bande-annonce de gameplay, axée sur l’action alors que l’expérience est plutôt connue pour l’exploration et les énigmes, n’avait pas été très bien reçue. Le producteur Piotr Babieno avait même dû défendre le projet en août. Il avait publiquement demandé aux fans de laisser une chance au remake de Silent Hill 2 et de ne pas le condamner avant la sortie.

Aux yeux de certains, Silent Hill 2 serait donc trop culte pour être retouché et/ou ravivé, et un éventuel remake ne lui rendrait alors jamais justice. Et plutôt que de passer par un review bombing sur Steam (où les premières évaluations sont extrêmement positives), ils préfèrent s’attaquer à la page Wikipédia. À tort, puisque le jeu est acclamé, ce qui doit encore plus les agacer. Autre point de tension : Silent Hill 2 serait prétendument devenu « woke » en raison des modifications apportées à certains personnages (Maria est plus habillée, par exemple).

