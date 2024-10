Lecture Zen Résumer l'article

La suite tant attendue de Joker, avec Lady Gaga en Harley Quinn, sort ce mercredi 2 octobre 2024 au cinéma. Mais cette Folie à Deux possède-t-elle une scène post-générique ?

Après avoir vécu une aventure en solo dans Joker, en 2019, Joaquin Phoenix se trouve enfin une partenaire de choix, pour l’accompagner dans une Folie à Deux : Lady Gaga. Ensemble, le Joker et Harley Quinn vont créer le chaos autour d’eux (ou pas), et réveiller la ville de Gotham dans Joker 2. Mais cela vaut-il le coup de rester jusqu’aux dernières secondes du générique, après les 2h20 du film, qui sort ce mercredi 2 octobre 2024 au cinéma ?

Joker 2 : Folie à Deux bénéficie d’une vraie fin

La réponse est plutôt simple : non, Joker 2 ne possède pas de scène post-générique. Cette décision du réalisateur, Todd Phillips, n’est pas étonnante. Le premier volet, sorti en 2019, ne montrait pas non plus de séquence supplémentaire. Il faut dire que les deux films s’éloignent des productions habituelles de DC Comics et même de Marvel, qui adorent dévoiler de petits indices sur la suite, durant quelques secondes de plus, pour faire durer le plaisir.

Joker, à l’inverse, mise sur une ambiance beaucoup plus tragique et une esthétique plutôt proche de celle du vieux cinéma hollywoodien, davantage que de celle des blockbusters actuels. Joker : Folie à Deux bénéficie d’ailleurs d’une véritable fin, qui conclut parfaitement l’intrigue et ne laisse pas spécialement présager de suite. Il n’aurait donc pas été spécialement utile d’intégrer des séquences supplémentaires, au risque de gâcher ce parti pris. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc partir sereinement à l’issue du film et avant la fin des crédits, par ailleurs plutôt classiques.

