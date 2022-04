Les développeurs de Sifu vont rendre leur jeu plus accessible en ajoutant des modes de difficulté. Une excellente nouvelle.

« Punitif et décourageant, le jeu vidéo Sifu n’est pas fait pour moi », écrivais-je à propos du jeu vidéo Sifu dans l’exercice parfois périlleux du test. Pour moi, en dépit de qualités indéniables, ce titre développé par Sloclap et rendant hommage aux arts martiaux a ressemblé à un véritable calvaire. À partir du 3 mai 2022, je vais peut-être pouvoir m’y replonger et le finir, puisqu’une mise à jour ajoutera divers modes de difficulté.

Dans un tweet publié le 26 avril, Sloclap a partagé le calendrier des nouveautés qui seront intégrées — gratuitement — dans Sifu, tout au long de l’année. Le premier patch est donc attendu pour le 3 mai, date à laquelle le jeu sera aussi proposé au format physique. Pour être plus accessible, Sifu proposera trois options (Novice, Disciple, Maître), ainsi que des sessions d’entraînement plus poussées pour mieux comprendre le gameplay.

SIFU. // Source : Sloclap

Contrairement à d’autres jeux durs, Sifu va être plus accessible

On ne peut que saluer le bras tendu par Sloclap vers celles et ceux qui ne sont pas à l’aise avec le niveau d’exigence demandé par Sifu. Les puristes ne manqueront pas de crier au scandale, en prétextant que le défi fait partie du concept, mais qu’importe. Les concernés pourront toujours le terminer en mode « Maître », quand les autres découvriront les autres autres atouts de Sifu — son ambiance, par exemple — de manière plus posée.

Cette initiative de Sloclap relancera peut-être le débat sur la difficulté, en prouvant qu’il est bien possible de mettre un peu d’eau dans son vin quand on est un développeur. Par le passé, on a vu d’autres studios ne pas plier devant des joueuses et des joueurs tristes d’être incapables de poursuivre une aventure, en raison de barrières trop compliquées à surmonter. Ainsi, FromSoftware n’a jamais cherché à rendre un Dark Souls moins opaque et, plus récemment, Housemarque a assumé l’exigence de Returnal. Sloclap fait preuve de beaucoup plus d’ouverture, et c’est bénéfique pour tout le monde. Néanmoins, il faut quand même admettre que, dans certains cas, un mode facile s’avérerait hors sujet.

Check out our free content update roadmap for #Sifu! At this stage, four major updates are planned – the first one will be available next Tuesday, May 3rd, along with our physical edition! 🔥🔥 #SifuGame pic.twitter.com/8UBEWwJKS4 — SifuGame (@SifuGame) April 26, 2022

À noter que la deuxième mise à jour majeure de Sifu, programmée pour l’été, devrait plaire aux experts. Ils pourront effectivement ajouter des modificateurs pour aller toujours plus loin dans le défi : impossibilité de parer, barre de vie capable d’encaisser un seul coup ou encore ennemis encore plus forts. Bref, il y en aura pour tout le monde. Dans un premier temps, le studio français compte s’adresser aux joueuses et aux joueurs qui se sentent sur la touche depuis la sortie de Sifu en février dernier.