Vous êtes abonné au PlayStation Plus et au PlayStation Now ? Vous passerez automatiquement au PlayStation Plus Premium en juin, pour une période calée sur votre abonnement le plus long.

Le PlayStation Now et le PlayStation Plus, les deux services de jeux vidéo proposés par Sony, vivent leurs dernières semaines sous leur forme actuelle. Le 22 juin, ils vont fusionner pour offrir plus de choix aux utilisatrices et aux utilisateurs, avec trois options possibles. Naturellement, celles et ceux qui sont abonnés à l’un et / ou l’autre des services se demandent à quoi ils auront droit une fois l’évolution actée et de quelle manière se déroulera la transition.

« Votre abonnement va être modifié, mais vous n’avez rien à faire. Nous effectuerons automatiquement la migration de votre compte vers un plan d’abonnement équivalent du nouveau service PlayStation Plus, sauf si votre abonnement expire avant le lancement du nouveau service », indique Sony dans un mail que Numerama a reçu (mail que devraient recevoir tous les abonnés).

En somme, un abonnement PlayStation Plus se transformera en formule PlayStation Plus Essential tandis qu’un abonnement PlayStation Now donnera droit au PlayStation Plus Premium (l’offre la plus onéreuse).

Mais que se passe-t-il si je suis abonné au deux ?

Comment va évoluer mon abonnement PlayStation ?

« Si vous êtes abonné aux deux services lorsque le nouveau PlayStation Plus sera disponible, vous basculerez vers le plan PlayStation Plus Premium avec une nouvelle date de paiement unique correspondant à votre abonnement dont la date de fin est la plus éloignée », précise Sony dans une FAQ.

Quelques cas concrets pour mieux comprendre :

Je suis abonné au PlayStation Plus jusqu’au 24 juillet et au PlayStation Now jusqu’au 20 juin : je migre vers le PlayStation Plus Essential jusqu’au 24 juillet ;

et au PlayStation Now jusqu’au : je migre vers le PlayStation Plus Essential jusqu’au ; Je suis abonné au PlayStation Plus jusqu’au 31 décembre et au PlayStation Now jusqu’au 27 juillet : je migre vers le PlayStation Plus Premium jusqu’au 31 décembre ;

et au PlayStation Now jusqu’au : je migre vers le PlayStation Plus Premium jusqu’au ; Je suis abonné au PlayStation Plus jusqu’au 20 juin et au PlayStation Now jusqu’au 15 septembre : je migre vers le PlayStation Plus Premium jusqu’au 15 septembre ;

et au PlayStation Now jusqu’au : je migre vers le PlayStation Plus Premium jusqu’au ; Je suis abonné au PlayStation Plus jusqu’au 13 août et au PlayStation Now jusqu’au 15 septembre : je migre vers le PlayStation Plus Premium jusqu’au 15 septembre.

Dans les deux dernières simulations, vous remarquerez qu’on obtient le même résultat avec un critère différent. Ce qui signifie que, dans certains cas, des mois d’abonnement seront perdus.

Une aubaine pour s’abonner à moindre frais ?

Sur le papier, il existe plusieurs moyens de profiter du PlayStation Plus Premium à moindres frais en prolongeant au maximum l’un des deux abonnements, par exemple en accumulant les cartes prépayées. Un an de PlayStation Plus ou de PlayStation Now coûte 59,99 €, contre 119,99 € pour le PlayStation Plus Premium. Néanmoins, comme le rapporte Video Game Chronicles dans un article publié le 27 avril, Sony est en train d’empêcher les propriétaires d’une PS4 ou d’une PS5 d’accumuler les années d’abonnement… L’entreprise avait déjà retiré la possibilité de s’abonner au PlayStation Now en ligne pour un an.

Seule possibilité ? Trouver des cartes prépayées, en priant pour qu’elle soit acceptée.