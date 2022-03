Sony fusionne le PlayStation Plus et le PlayStation Now

C’est désormais officiel : Sony a décidé de fusionner le PlayStation Plus et le PlayStation Now dans un seul service, composé de trois tiers.

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs mois : comme le laissaient présager des rumeurs de plus en plus insistantes, Sony a décidé de fusionner le PlayStation Plus et le PlayStation Now, ses deux services de jeux vidéo. Le nouveau service conservera le nom PlayStation Plus et sera proposé en trois formules différentes, annonce la firme nippone dans un communiqué publié le 29 mars.

Combien coûte le nouveau PlayStation Plus ?

Voici les trois formules :

Le PlayStation Plus Essentials ( 8,99 € par mois) est le même service que le PlayStation Plus d’aujourd’hui, à savoir le jeu en ligne et quelques bonus comme des jeux gratuits ;

par mois) est le même service que le PlayStation Plus d’aujourd’hui, à savoir le jeu en ligne et quelques bonus comme des jeux gratuits ; Le PlayStation Plus Extra ( 13,99 € ) ajoute une collection de 400 jeux PS4 et PS5, laquelle évoluera avec le temps ;

) ajoute une collection de 400 jeux PS4 et PS5, laquelle évoluera avec le temps ; Le PlayStation Plus Premium (16,99 €) ajoute des classiques tirés des catalogues PS1, PS2 et PSP, jouable en streaming ou au téléchargement.

Ce nouveau PlayStation Plus sera disponible à compter du mois de juin.

Que contiennent les trois formules du nouveau PlayStation Plus ?

PlayStation Plus Essentials

Le PlayStation Plus Essentials va s’adresser à celles et ceux qui sont déjà satisfaits du PlayStation Plus actuel. Le service permet de jouer en ligne sur PlayStation 4 et PlayStation 5 et donne accès à des réductions sur le PlayStation Store. Et, tous les mois, Sony offre des jeux aux abonnés.

Le service comprend : deux jeux gratuits par mois (au lieu de trois ou quatre aujourd’hui…), des réductions, le stockage dans le cloud et le jeu en ligne.

Les tarifs du PlayStation Plus Essentials :

Un mois : 8,99 € ;

; Trois mois : 24,99 € ;

; Un an : 59,99 €.

PlayStation Plus Extra

Le PlayStation Plus Extra est la réponse de Sony au Xbox Game Pass de Microsoft. En plus des fonctionnalités de base (formule Essentials), l’option Extra permet de jouer à une bibliothèque de 400 jeux PS4 et/ou PS5 (en téléchargement). Des titres comme Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, God of War, Returnal, Mortal Kombat 11 ou encore Death Stranding feront partie du catalogue — qui évoluera avec le temps. En revanche, contrairement au Xbox Game Pass, les exclusivités de Sony ne seront pas intégrées dès le jour de leur sortie.

Les tarifs du PlayStation Plus Extra :

Un mois : 13,99 € ;

; Trois mois : 39,99 € ;

; Un an : 99,99 €.

Logo PlayStation Plus // Source : Sony

PlayStation Plus Premium

Enfin, la formule Premium s’adresse aux fans les plus fidèles, lesquels ont envie de payer toujours plus pour accéder à des vieux jeux (par pure nostalgie). C’est aussi ce dernier volet qui ajoute la fonctionnalité streaming pour des titres PS1, PS2, PS3, PS4 et PSP (sur PS4, PS5 et PC). Il y aura aussi des démos exclusives, avec un temps d’utilisation limité.

Les tarifs du PlayStation Plus Premium :

Un mois : 16,99 € ;

; Trois mois : 49,99 € ;

; Un an : 119,99 €.

Récapitulatif