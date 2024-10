Lecture Zen Résumer l'article

Sony a dévoilé les jeux qui seront ajoutés aux catalogues PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium le 15 octobre. Une sélection un peu placée sous le signe de l’horreur.

À partir du 15 octobre, les abonnés PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium, les deux formules les plus chères du service, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux vidéo. Le catalogue, accessible par abonnement, va recevoir dix titres. La fournée est notamment placée sous le signe de l’horreur, avec Dead Island 2 et The Devil in Me.

PlayStation Plus Extra en octobre // Source : Sony

Il existe plusieurs formules d’abonnement au PlayStation Plus. Vous pouvez y souscrire avec une carte pré-payée.

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en octobre 2024

Dead Island 2 (PS4,PS5)

Vous n’allez pas du tout reconnaître Los Angeles dans Dead Island 2. La ville est remplie de sang et de zombies. On peut incarner l’un des six personnages pour participer à un massacre géant, éventuellement en coopération.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (PS4, PS5)

The Dark Pictures Anthology est une série de jeux d’horreur narratifs, par les développeurs d’Until Dawn. The Devil in Me est le quatrième volet et termine le premier chapitre. Attention, vos choix impactent vraiment l’histoire et le destin des protagonistes.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Two Point Campus (PS4, PS5)

Comme on peut le deviner, Two Point Campus est la suite de Two Point Hospital. Il y a toutefois un changement d’environnement : ce n’est pas un hôpital qu’il faudra gérer, mais une université. Toujours avec un ton déjanté bien sûr.

8/10 Two Point Campus Lire le test 29,99 € sur Amazon Points forts La variété des filières et la vie du campus

Terriblement bête, addictif et agréable à jouer

Pas mal d’options de personnalisation Points faibles Il faut aimer les débuts de niveau répétitifs

Finalement très proche de Two Point Hospital

Un petit côté grind dans l’optimisation du campus

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Gris (PS4, PS5)

Artistiquement magnifique, Gris est une expérience à part, qui matérialise avec beaucoup de justesse les différentes phases du deuil. Un voyage incroyable qui se vit d’une seule traite, sans aucun défi qui pourrait frustrer.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Mais aussi :

Return to Monkey Island (PS5)

Ghostbusters: Spirits Unleashed (PS4, PS5)

Firefighting Simulator – The Squad (PS4, PS5)

Overpass 2 (PS5)

Tour de France 2023 (PS4, PS5)

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands (PS4)

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en octobre 2024

Le Dernier Horloger (PS VR2)

Dino Crisis (PS4, PS5)

Siren (PS4, PS5)

R-Type Dimensions EX (PS4)

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+