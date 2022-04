Surprise : le jeu mobile Diablo Immortal sera aussi disponible sur PC le 2 juin

Blizzard Entertainment a officialisé la date de sortie de Diablo Immortal. Le jeu mobile sera disponible le 2 juin 2022 sur iOS et Android, mais aussi sur PC.

C’est enfin le bout du tunnel pour Diablo Immortal, jeu sur lequel nous avions pu poser nos mains dès 2018 et qui a longtemps eu une disponibilité incertaine. Dans un communiqué envoyé à la presse le 25 avril 2022, Blizzard Entertainment a officialisé la date de sortie de l’adaptation mobile de la saga culte : ce sera donc pour le 2 juin.

En plus d’un lancement sur iOS et Android, Diablo Immortal aura aussi droit à une version PC, petite surprise de l’annonce de Blizzard Entertainment. Dès le 2 juin, les fans de la franchise pourront jouer à cet opus sur leur smartphone ou leur tablette, mais aussi sur leur PC — d’abord sous la forme d’une bêta ouverte. On rappelle que Diablo Immortal sera gratuit et comportera des achats facultatifs.

Un portage PC de Diablo Immortal en attendant Diablo IV

Blizzard Entertainment parle bien de Diablo Immortal comme de son « premier jeu conçu spécialement pour mobile ». Mais l’appât du gain est trop fort pour se priver d’une déclinaison PC qui permettra d’occuper un peu l’espace médiatique et, surtout, de faire la jonction jusqu’à Diablo IV — prévu pour on ne sait quand. D’autant que toutes les versions de Diablo Immortal prendront en charge le cross-play et la progression partagée. Ce point signifie qu’on pourra débuter une partie sur son téléphone, puis la poursuivre avec le même compte sur PC (et vice-versa).

Diablo Immortal. // Source : Blizzard Entertainment

Les événements de Diablo Immortal se situeront entre ceux de Diablo II et de Diablo III — l’occasion pour les fans de recroiser certaines têtes connues (exemple : Deckard Cain). On pourra incarner six classes loin d’être inédites : barbare, croisé, chasseur de démons, moine, nécromancien ou sorcier. À noter sur ce point que Diablo Immortal sera le premier épisode à faciliter le changement de classe. Une révolution, puisqu’on pourra débuter l’aventure en tant que barbare puis passer au moine sans perdre sa progression.

Diablo Immortal // Source : Blizzard Entertainment

Enfin, Diablo Immortal autorisera du jeu à plusieurs, que ce soit dans des quêtes complexes à finir en coopération (jusqu’à huit participants) ou des combats entre membres de différentes factions. Bref, le menu s’annonce plus que copieux, et on espère que cette adaptation ambitieuse sera à la hauteur des attentes (plus de 30 millions de préinscriptions, dixit Blizzard), alors que l’entreprise a besoin de redorer son blason après des mois compliqués.