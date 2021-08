Blizzard Entertainment a annoncé que Diablo Immortal, adaptation mobile ambitieuse de sa célèbre saga, ne sortira pas avant 2022. Numerama avait pu y jouer en... 2018.

En novembre 2018, à l’occasion de la BlizzCon 2018, Blizzard Entertainment annonçait Diablo Immortal — adaptation mobile de sa saga phare. Numerama, présent à l’événement, avait même pu y jouer. On se demandait depuis ce que le projet devenait. La réponse vient d’être donnée : Diablo Immortal ne sortira pas avant 2022, a annoncé Blizzard Entertainment dans un communiqué publié le 3 août.

Blizzard Entertainment cite la volonté de modifier, en profondeur, quelques éléments du gameplay — en lien avec les retours que les développeurs reçoivent de la part des participants de la phase de tests fermée. Ces changements, décidés pour « améliorer l’expérience de jeu », ne seront pas prêts pour la fenêtre de sortie initiale — qui était 2021.

Diablo Immortal sortira-t-il avant Diablo IV ?

L’éditeur souhaite proposer sur Diablo Immortal un contenu de fin de jeu plus engageant (raids jusqu’à huit joueurs, récompenses plus intéressantes pour les défis les plus élevés), un mode compétitif plus agréable, la compatibilité avec une manette (pour un meilleur confort) et une progression plus motivante une fois qu’on a atteint le niveau maximum. En somme, Blizzard Entertainment souhaite visiblement prendre le temps de faire un vrai Diablo sur mobile, dans le gameplay comme dans le contenu.

Le contexte est actuellement très tendu au sein de Blizzard Entertainment, actuellement visé par une plainte pour des discriminations et du « harcèlement sexuel permanent » au sein des locaux. Diablo Immortal aurait pu constituer une. L’entreprise n’a du reste rien sorti d’inédit depuis 2016. Après le lancement du jeu de tir compétitif Overwatch, Blizzard Entertainment s’est contenté de remakes et d’extensions pour World of Warcraft.

Diablo Immortal sera-t-il disponible avant Diablo IV ? On peut désormais prendre les paris. En attendant que Blizzard Entertainment règle ses graves problèmes en interne et remette de l’ordre dans ses différents projets, les fans ont rendez-vous avec Diablo II : Resurrected le 23 septembre — une remasterisation de son chef-d’œuvre.

