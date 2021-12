Que peut-il se passer après la fin de Spider-Man No Way Home ?

Le troisième film Spider-Man avec Tom Holland, No Way Home, est en salles depuis le 15 décembre. Et ensuite ?

Spider-Man : No Way Home vient clore la première trilogie de films avec Tom Holland en homme-araignée. En ouvrant les portes du multivers, l’univers cinématographique Marvel (MCU) livre un long-métrage riche en surprises, où l’humour comme la sensibilité ont toute leur place. Une vraie réussite.

En sortant de la salle, une question reste à la bouche : et après ? Voici quelques éléments de réponse sur la suite de la franchise. Pour parler de la suite, il faut évidemment que l’on parle de la fin : attention aux spoilers dans l’article !

Spoilers sur Spider-Man No Way Home !

La nouvelle trilogie Spider-Man confirmée

L’information a été donnée, fin 2021, par la productrice Amy Pascal : Marvel et Sony ont bel et bien prévu une nouvelle trilogie Spider-Man au cinéma.

« Ce n’est pas le dernier film que nous faisons avec Marvel — [ce n’est pas] le dernier film Spider-Man », avait-elle expliqué. Elle ajoutait : « Nous nous préparons à faire le prochain film Spider-Man avec Tom Holland et Marvel (…) Nous pensons que ce sont trois films, et maintenant nous allons passer aux trois suivants. Ce n’est pas le dernier de nos films MCU. »

Amy Pascal suggère, dans ses déclarations, que Tom Holland pourrait bien rempiler dans son rôle — une information qui apparaît très, très probable. S’il est vrai que la fin de No Way Home peut se suffire à elle-même, car elle dégage une vraie beauté, elle appelle aussi une suite aux événements vécus par Peter Parker.

Dans les dernières minutes, le Spider-Man de Tom Holland démarre une nouvelle vie de super-héros, où littéralement personne sur la surface de la Terre ne connaît son identité — même plus MJ ou Ned. Cela signifie que l’homme-araignée, qui entre dans l’âge adulte, reste présent dans les rues de la ville pour de nouveaux arcs narratifs.

Le prochain film pourrait donc nous montrer un Peter Parker dans une configuration bien différente, en train de jongler entre l’université (rappelons qu’à la fin du film, il postule à l’université dans le domaine des sciences et technologies) et sa vie de superhéros. De nouveaux personnages cultes pourraient croiser sa route, amis ou ennemis.

Venom : l’arc narratif de Spider-Man 4 ?

Parmi les nouvelles menaces probables, il y a aussi Venom.

L’apparition post-générique de Tom Hardy — l’interprète actuel de Venom au cinéma — est certes un peu courte, mais elle a le mérite d’introduire sans détours la prochaine menace de Spider-Man.

Car à la fin de la scène, avant son départ, Eddie Brock laisse échapper un morceau de son symbiote extraterrestre. Venom est donc présent dans la dimension de notre Spider-Man. Comme il est probablement l’ennemi le plus culte des comics de l’homme-araignée, il ne fait pas tellement de doute que cette séquence est un teasing sur un prochain film.

Attendez-vous donc à voir Venom, peut-être même dès Spider-Man 4.

Venom, dans le film de Sony. // Source : Sony

Miles Morales, Gwen…

De nouvelles menaces se profilent à l’horizon, mais aussi de nouveaux héros et de nouvelles héroïnes. L’univers Spider-Man ne se limite pas à Peter Parker, bien qu’il soit le seul à avoir été porté au cinéma.

Tom Holland se disait, en interview, être prêt à « dire au revoir à Spider-Man ». Il précise : « Je ne veux pas être un frein au prochain jeune qui arrivera et qui sera tout aussi méritant […] J’aimerais voir un futur de Spider-Man plus diversifié — peut-être une Spider-Gwen ou une Spider-Woman […] Nous avons eu trois Spider-Man d’affilée ; ils étaient tous pareils. Ce serait bien de voir quelque chose de différent. »

Spider-Gwen existe effectivement bel et bien, alias Gwen Stacy. Cette dernière était présente dans The Amazing Spider-Man sous les traits d’Emma Stone, mais celle-ci ne s’est jamais transformée en superhéroïne. Gwen a également été introduite avec succès dans l’excellent film d’animation Into the Spider-Verse.

Concernant Spider-Woman, on sait que Sony a, dans ses cartons, un film éponyme potentiellement réalisé par Olivia Wilde ; mais il s’agit là d’un projet parallèle à la nouvelle trilogie (comme les films Venom avec Tom Hardy). Une Spider-Gwen relève d’une apparition plus probable dans la continuité du MCU. D’autant plus que Peter ne semble pas vouloir mettre en danger MJ en se rappelant à elle, ce qui laisse la place à une possible histoire d’amour avec Gwen — comme dans les comics.

Gwen Stacy et Miles Morales dans Intro the Spider-Verse. // Source : Marvel

Et puis il y a Miles Morales, que No Way Home tease assez directement : Electro précise au Spider-Man d’Andrew Garfield qu’il aurait aimé croiser la route d’un « Spider-Man noir », et qu’il doit bien en exister un. Il fait référence à Miles Morales. Ce dernier avait été également introduit dans Into the Spider-Verse, et dans la suite du jeu Playstation Marvel’s Spider-Man. Mais on ne l’a encore jamais vu à l’écran en live-action.

Il est assez certain que le personnage sera présent dans la nouvelle trilogie, dès le premier ou le second film. Peut-être même que, comme dans le jeu vidéo, Peter Parker et Miles Morales seront amenés à faire équipe.

Spider-Man et les Avengers

Oui, Spider-Man fait, a priori, toujours partie des Avengers. Sa participation au combat, dans les événements d’Endgame, n’ont pas été effacés. Ses coéquipiers et coéquipières se souviennent qui il est. Mais ils se souviennent… de Spider-Man, pas de Peter Parker.