Vous pouvez lire le script de Spider-Man : No Way Home en ligne

Le scénario du film Spider-Man : No Way Home a été intégralement publié. Il est titré avec le nom de code initial, « Serenity Now ».

Le troisième film Spider-Man avec Tom Holland était attendu au tournant et, le moins que l’on puisse dire, c’est que Spider-Man : No Way Home n’a pas déçu. Et alors même que février 2022 approche, il ne quitte pas la tête du box-office depuis sa sortie en salles fin décembre 2021.

Spider-Man : No Way Home doit son succès à son ambition en nombre de twists et de clins d’œil qui font partie intégrante du scénario. Dès le départ, le film suscitait une forme d’excitation en nous impliquant dans le jeu. Bien avant la sortie, on se posait mille questions. Les anciens Spider-Man seront-ils de la partie ? Qu’est-ce qui va causer la brèche dans le multivers ? Telle scène du teaser est-elle une référence à tel ancien film ?

Cette sensation, étonnamment, n’est pas désactivée au visionnage, bien au contraire. À l’image d’applaudissements qui pouvaient avoir lieu dans certaines salles de cinéma lors de scènes très attendues, No Way Home implique, nous prend par surprise, et c’est plaisant.

Et si le plaisir continuait encore un peu ? Le magazine Deadline a publié, le 25 janvier 2022, le script complet du film. Vous pouvez retrouver le fichier PDF sur ce lien. La suite de l’article contient quelques spoilers sur le film (tout comme… le scénario).

Peter Parker, MJ et Ned dans No Way Home. // Source : Marvel/Sony

Nom de code : Serenity Now

Il s’agit plus précisément du screenplay, ce qui, dans le jargon cinématographique, désigne le scénario comprenant les dialogues des personnages, scène par scène. En l’occurrence, on doit ce screenplay à Chris McKenna et Erik Sommers, qui avaient déjà œuvré sur les deux précédents opus de la franchise.

Quelques éléments du script sont amusants. Par exemple, la façon dont Andrew Garfield et Peter Maguire sont mentionnés. Le premier est désigné comme « Webb-verse Peter » et le second « Raimi-verse Peter », en référence, dans les deux cas, au nom du réalisateur ayant piloté leurs films respectifs. Le script fait preuve également, et assez régulièrement, de beaucoup d’enthousiasme lors des scènes clés où les trois Spider-Man sont réunis.

Quant au titre du scénario, que vous verrez en première page après avoir ouvert le fichier PDF… vous vous demandez peut-être pourquoi il est titré « Serenity Now ». Il s’agit d’un nom de code, une sorte de leurre. Lorsque le tournage du film avait débuté, en 2020, le nom du projet était « Serenity Now » — c’est ce qu’on pouvait lire sur les affichettes autour des lieux de tournage. Cela avait empêché de laisser fuiter le véritable titre du film, No Way Home.