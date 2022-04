Amazon ne fera pas payer les abonnés du Pass Ligue 1 cet été

L’abonnement football de Prime Video, facturé 12,99 euros par mois, sera gratuit pendant deux mois après la fin de la saison. Par mail, Amazon informe ses clients de cette offre.

Depuis le début de la saison 2021-2022, Amazon Prime Video est le diffuseur officiel de la Ligue 1 Uber Eats, l’élite française du football français. Si vous suivez les matchs, vous savez que, l’été, toutes les compétitions s’arrêtent. C’est le 21 mai que les équipes s’affronteront pour la dernière fois, avant le retour du championnat autour du 6 août. Amazon ne diffusant que la Ligue 1, on pouvait se demander ce qu’il adviendrait de ses abonnés à cette période.

Faudra-t-il se désabonner manuellement pendant l’inter-saison ? Ce ne sera pas nécessaire : Amazon annonce par mail à ses abonnés qu’il ne leur fera pas payer les deux mois suivants la fin du championnat. Notre collègue Maxime, fidèle et malheureux supporter de Lille, a reçu ce mail d’Amazon dans la journée du 15 avril :

Voici le mail envoyé par Amazon à ses abonnés Ligue 1. // Source : Capture Maxime Claudel / Numerama

Une décision logique

En toute honnêteté, nous ne sommes par surpris par cette décision d’Amazon. Si les autres services comme Canal+, BeIN ou RMC peuvent se permettre de continuer à prélever leurs abonnés l’été puisqu’ils diffusent d’autres sports, Prime Video n’a pas cette possibilité. On pouvait craindre qu’Amazon ignore le sujet, au risque de susciter quelques protestations, mais, heureusement, l’entreprise a opté pour la décision la plus juste. Il vous reste probablement à payer pour avril et mai, puis vous économiserez deux mois d’abonnement.