DAZN, le nouveau diffuseur de la Ligue 1, proposera 8 matchs de football par journée (sur 9). Le géant anglais du streaming vient de dévoiler de nouveaux prix pour son offre française, avec une belle augmentation par rapport aux précédentes offres sans Ligue 1.

Jusqu’à aujourd’hui, DAZN coûtait 14,99 euros par mois en France. Un prix « abordable » qui se justifiait par le peu de grandes compétitions proposées, puisque le service de streaming anglais se contentait du basket français (Betclic Elite), de MMA et de la Ligue des champions féminine.

Le 1er août 2024, DAZN a augmenté le prix de son offre Unlimited, désormais commercialisée au tarif de 29,99 euros par mois (avec engagement) ou de 39,99 euros par mois (sans engagement). Ce nouveau tarif est la conséquence de l’arrivée de la Ligue 1 sur DAZN, qui devient le nouveau diffuseur du football français entre 2024 et 2029 (avec une clause de sortie en 2026, s’il ne rentre pas dans ses objectifs). La première année, contre un engagement de 12 mois, DAZN proposera une promo à 14,99 euros par mois.

Pour l’instant, DAZN propose deux offres en France. D’autres suivront probablement. // Source : Capture Numerama

Entre 30 et 40 euros par mois pour tout DAZN, entre 15 et 20 euros pour un seul match de Ligue 1

La première année fera office de test pour DAZN, qui proposera sa formule Unlimited au tarif remisé de 14,99 euros par mois, avec un engagement de 12 mois. Le tarif sans engagement, lui, est fixé à 39,99 euros par mois. À ce prix, DAZN propose 8 matchs de Ligue 1 par journée (sur 9 au total). Le match du samedi 17 heures sera proposé par BeIN Sports, qui bénéficiera d’une affiche par semaine. Pour tout regarder, il faut donc s’abonner aux deux.

À partir de l’été 2025, la formule promotionnelle de DAZN disparaîtra. Le tarif avec engagement sera de 29,99 euros par mois, tandis que l’offre sans engagement restera à 39,99 euros par mois. Voici les deux formules annoncées le 1er août :

Le forfait Unlimited , avec l’intégralité de DAZN (huit matchs de Ligue 1 + le basket + la MMA + la boxe + la LDC féminine), à 39,99 euros par mois sans engagement, 29,99 euros par mois avec un engagement de 12 mois et 329,99 euros pour une année. C’est ellle qui bénéficie d’une promo à 14,99 euros par mois pendant un an.

, avec l’intégralité de DAZN (huit matchs de Ligue 1 + le basket + la MMA + la boxe + la LDC féminine), à sans engagement, avec un engagement de 12 mois et pour une année. C’est ellle qui bénéficie d’une promo à pendant un an. Le forfait Super Sports, avec un seul match de Ligue 1 par journée et le reste de DAZN. Le service de streaming diffusera probablement sa plus grande affiche, pour les personnes qui veulent juste pouvoir regarder les matchs du PSG ou de l’OM. Il coûte 19,99 euros par mois sans engagement, 14,99 euros par mois avec engagement et 164,99 euros par mois à l’année.

Les prix de DAZN Unlimited. // Source : Numerama

Y aura-t-il une offre juste Ligue 1 ?

À 40 euros par mois sans engagement, l’offre de DAZN semble très chère. Il faut y ajouter les 15 euros par mois de beIN Sports pour la dernière affiche de Ligue 1 (et d’autres championnats), ce qui peut faire grimper la facture à 55 euros par mois. Rappelons que le foot ne se joue pas toute l’année, ce qui rend l’abonnement 12 mois peu avantageux l’été, malgré la promo à 14,99 euros par mois la première année. Amazon, lui, suspendait l’abonnement de ses clients pendant les trêves.

L’an passé, pour regarder la Ligue 1, il fallait posséder un abonnement Amazon Prime Video (14,99 euros par mois en plus de l’abonnement Prime) et Canal+. Les prix risquent d’augmenter fortement dans les prochaines semaines avec l’obligation de posséder DAZN, beIN Sports et éventuellement Canal pour la Ligue des champions, pour les clubs engagés dans cette compétition. Beaucoup espéraient un prix très raisonnable chez DAZN, autour des 10 euros par mois, mais le service anglais a décidé de miser sur une offre premium.

DAZN Unlimited DAZN Super Sports BeIN Sports Nombre de matchs 8/9 1/9 (parmi les 8) 1/9 (en exclusivité) Prix sans engagement 39,99 euros 19,99 euros 15 euros Prix avec engagement 29,99 euros (14,99 euros par mois la première année) 14,99 euros – Prix annuel 329,99 euros 164,99 euros –

À l’avenir, DAZN pourrait annoncer d’autres offres pour la Ligue 1. À l’étranger, il propose parfois des formules avec une seule compétition, qui pourraient plaire aux fans du football français. Un pass DAZN Ligue 1, sans le basket et la MMA, pourrait permettre aux fans de foot de payer moins cher. Encore faut-il que DAZN en ait envie.

